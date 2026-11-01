दिल्ली की 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली को राकेश टिकैत का समर्थन; जिसका वोट चोरी, वह जाएगा
गन्ना मूल्य के मुद्दे पर भी राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द भाव घोषित करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:28 AM IST
मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने दिल्ली में होने वाली वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं, बल्कि सरकार से असंतुष्ट लोगों के लिए आवाज उठाने का मंच है. जिसे जाना है, वह दिल्ली जा सकता है.
राकेश टिकैत ने कहा कि जिस व्यक्ति की वोट चोरी हुई होगी, वही इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आएगा. जिसके घर में चोरी होती है, वही थाने जाता है, पड़ोसी नहीं. इसी तरह जिन लोगों को लगता है कि उनका वोट काटा गया है, वह अपनी आवाज उठा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पहले लोगों के वोट काटे गए और अब उन्हें जोड़ने की बात हो रही है. साथ ही नए-नए कागजात भी मांगे जा रहे हैं. देश में सभी को अपनी बात कहने की आजादी है और भारतीय किसान यूनियन इस रैली का समर्थन करती है. संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली के बजाय निजी वाहनों या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे.
वहीं, गन्ना मूल्य के मुद्दे पर टिकैत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द भाव घोषित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, जबकि अगले सत्र में इसे 450 रुपए करने की घोषणा की गई है. किसानों की मांग के अनुसार गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर होना चाहिए.
टिकैत ने कहा कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा. सरकार को गन्ने का भाव बढ़ाने के साथ उन चीनी मिलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिन पर किसानों का भुगतान बकाया है. उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना बेहद जरूरी है.
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