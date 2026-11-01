ETV Bharat / state

दिल्ली की 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैली को राकेश टिकैत का समर्थन; जिसका वोट चोरी, वह जाएगा

राकेश टिकैत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने दिल्ली में होने वाली वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं, बल्कि सरकार से असंतुष्ट लोगों के लिए आवाज उठाने का मंच है. जिसे जाना है, वह दिल्ली जा सकता है.

राकेश टिकैत ने कहा कि जिस व्यक्ति की वोट चोरी हुई होगी, वही इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे आएगा. जिसके घर में चोरी होती है, वही थाने जाता है, पड़ोसी नहीं. इसी तरह जिन लोगों को लगता है कि उनका वोट काटा गया है, वह अपनी आवाज उठा रहे हैं.