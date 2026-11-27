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सहारनपुर में किसानों का आंदोलन; राकेश टिकैत बोले-MSP गारंटी कानून, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए

सहारनपुर में किसान आंदोलन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर सहारनपुर में किसानों ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरी. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया.

आंदोलन में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के बजाय उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है.

उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल मजबूरी में कम कीमत पर बेचता है, जबकि बाजार में उसी फसल को कई गुना महंगे दामों पर बेचा जाता है. किसानों को इस आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करना बेहद जरूरी है. राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था. उस संघर्ष ने देशभर के किसानों को एकजुट होने का संदेश दिया था. अब उसी संघर्ष की वर्षगांठ पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर दोबारा आवाज बुलंद की है. किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत. (Video Credit: ETV Bharat) रात भर धरनास्थल पर बैठे किसान: राकेश टिकैत ने प्रशासन के सामने स्पष्ट कर दिया कि किसान इस बार केवल ज्ञापन देकर वापस लौटने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं और मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को ही सौंपेंगे. टिकैत ने कहा कि जब तक कमिश्नर खुद किसानों के बीच आकर ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक किसान धरनास्थल से नहीं हटेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा के स्तर पर आंदोलन को 72 घंटे तक चलाने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है. इस संबंध में अंतिम फैसला मोर्चे की बैठक में लिया जाएगा. टिकैत के इस रुख से साफ है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं. एमएसपी गारंटी कानून बेहद जरूरी: राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून को आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से पैदा होने वाली फसल का मूल्य तय करने में किसान की भूमिका बेहद सीमित है. किसान अपनी उपज बेचने के लिए बाजार पर निर्भर रहता है और कई बार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत मिलती है. इसके बाद वही उत्पाद बाजार में ऊंचे दामों पर बिकता है. उन्होंने कहा कि यदि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो कोई भी व्यापारी निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों की फसल नहीं खरीद सकेगा. टिकैत ने बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां एमएसपी से कम कीमत पर फसल बिकने के कारण किसानों को करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन सामने आया था. उन्होंने देशभर में किसानों को हुए नुकसान का आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताया. उनका कहना था कि किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को इस मुद्दे पर ठोस फैसला लेना चाहिए. किसान खाद, बीज, बिजली और कृषि कार्यों पर खर्च करता है, लेकिन फसल का पैसा समय पर नहीं मिलने से अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित होती है.