सहारनपुर में किसानों का आंदोलन; राकेश टिकैत बोले-MSP गारंटी कानून, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए
राकेश टिकैत ने प्रशासन के सामने स्पष्ट कर दिया कि किसान इस बार केवल ज्ञापन देकर वापस लौटने के मूड में नहीं हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:09 AM IST
सहारनपुर: दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ पर सहारनपुर में किसानों ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरी. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया.
आंदोलन में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के बजाय उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है.
उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल मजबूरी में कम कीमत पर बेचता है, जबकि बाजार में उसी फसल को कई गुना महंगे दामों पर बेचा जाता है. किसानों को इस आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करना बेहद जरूरी है.
राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली का किसान आंदोलन 13 महीने तक चला था. उस संघर्ष ने देशभर के किसानों को एकजुट होने का संदेश दिया था. अब उसी संघर्ष की वर्षगांठ पर किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर दोबारा आवाज बुलंद की है.
रात भर धरनास्थल पर बैठे किसान: राकेश टिकैत ने प्रशासन के सामने स्पष्ट कर दिया कि किसान इस बार केवल ज्ञापन देकर वापस लौटने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं और मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को ही सौंपेंगे. टिकैत ने कहा कि जब तक कमिश्नर खुद किसानों के बीच आकर ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक किसान धरनास्थल से नहीं हटेंगे.
संयुक्त किसान मोर्चा के स्तर पर आंदोलन को 72 घंटे तक चलाने के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है. इस संबंध में अंतिम फैसला मोर्चे की बैठक में लिया जाएगा. टिकैत के इस रुख से साफ है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं.
एमएसपी गारंटी कानून बेहद जरूरी: राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून को आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से पैदा होने वाली फसल का मूल्य तय करने में किसान की भूमिका बेहद सीमित है.
किसान अपनी उपज बेचने के लिए बाजार पर निर्भर रहता है और कई बार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत मिलती है. इसके बाद वही उत्पाद बाजार में ऊंचे दामों पर बिकता है.
उन्होंने कहा कि यदि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाए तो कोई भी व्यापारी निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे किसानों की फसल नहीं खरीद सकेगा. टिकैत ने बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां एमएसपी से कम कीमत पर फसल बिकने के कारण किसानों को करीब 1.10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन सामने आया था.
उन्होंने देशभर में किसानों को हुए नुकसान का आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताया. उनका कहना था कि किसानों की आय और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को इस मुद्दे पर ठोस फैसला लेना चाहिए.
किसान खाद, बीज, बिजली और कृषि कार्यों पर खर्च करता है, लेकिन फसल का पैसा समय पर नहीं मिलने से अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित होती है.
हरियाणा के बराबर मिले गन्ने का भाव: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और खेती में गन्ने का विशेष महत्व है. ऐसे में टिकैत ने गन्ना मूल्य और भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि यूपी में गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल है, हरियाणा में किसानों को 430 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है.
ऐसे में यूपी के किसानों को भी बेहतर मूल्य मिलना चाहिए. उन्होंने गन्ना भुगतान में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को अपनी फसल का पैसा समय पर मिलना चाहिए. खेती में लगातार बढ़ती लागत के बीच भुगतान में देरी किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ाती है.
15 साल से सर्किल रेट में बदलाव नहीं: टिकैत ने कहा कि कई क्षेत्रों में लगभग 15 वर्षों से सर्किल रेट में पर्याप्त संशोधन नहीं हुआ है. इस दौरान जमीन की बाजार कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन सरकारी दरें वास्तविक कीमतों से पीछे हैं.
कुछ जिलों में जिलाधिकारियों की ओर से 40 से 48 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन किसानों के मुताबिक यह बढ़ोतरी भी पर्याप्त नहीं है. सर्किल रेट में एक बार में 100 प्रतिशत तक संशोधन किया जाए, जिससे भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके.
दिल्ली में हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन की वर्षगांठ व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर उत्तर प्रदेश के मंडल सहारनपुर में कमिश्नरी घेराव रात्रि पड़ाव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मंडल के किसानों को संबोधित किया देशभर का किसान सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहा है। @OfficialBKU— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 26, 2026
बिजली संशोधन कानून: किसानों ने बिजली संशोधन कानून को लेकर भी विरोध जताया. उनका कहना है कि बिजली से जुड़े नियमों में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, गन्ने का उचित मूल्य, बकाया भुगतान, बिजली संशोधन कानून में बदलाव और भूमि अधिग्रहण के दौरान उचित मुआवजा जैसे मुद्दे शामिल हैं.
डीएम कार्यालय पर भी आंदोलन की तैयारी: राकेश टिकैत ने संकेत दिए कि सहारनपुर में शुरू हुआ यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप ले सकता है. उन्होंने कहा कि डीएम कार्यालय पर धरना देने के संबंध में भी किसानों के बीच चर्चा की जाएगी.
इसके अलावा हरियाणा के किसान संगठनों से भी बातचीत की जाएगी, ताकि विभिन्न राज्यों के किसानों को एक मंच पर लाकर आंदोलन को मजबूती दी जा सके.
2027 के चुनाव में किसी एक दल का साथ नहीं: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जब टिकैत से पूछा गया कि किसान किस राजनीतिक दल के साथ जाएगा, तो उन्होंने किसी पार्टी के समर्थन की घोषणा नहीं की.
उन्होंने कहा कि किसान अपने मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच जाएगा. किसानों की समस्याएं किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं हैं, इसलिए सभी को किसानों के सवालों का जवाब देना होगा.
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