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सोनीपत पहुंचे राकेश टिकैत, किसानों के लिए की अलग शुगर मिल बनाने की मांग, कहा "जो पार्टी किसानों के साथ, चुनाव में किसान उसके साथ"

किसान नेता राकेश टिकैत ( ETV Bharat )

सोनीपतः किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को सोनीपत में एक महापंचायत में भाग लिया, जहां उन्होंने एक नए शुगर मिल के निर्माण और गन्ने के भाव में वृद्धि की मांग की. टिकैत ने कहा कि, "सोनीपत शुगर मिल की क्षमता बहुत कम है, जबकि गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है, इसलिए जल्द से जल्द एक नया शुगर मिल बनाया जाना चाहिए." 'चीनी के बढ़े दामों का फायदा किसानों को मिलना चाहिए': राकेश टिकैत ने कहा कि, "किसान गन्ने की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जो जमीन के लिए हानिकारक है. मेरी किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह है. मेरा सरकार से आग्रह है कि गन्ने की बढ़ती आवक को देखते हुए किसानों के लिए एक नया शुगर मिल बनाया जाए. चीनी के दाम बहुत दिनों बाद बढ़े हैं, लेकिन इसका फायदा किसानों को भी मिलना चाहिए. मेरी सरकार से गन्ने का भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग है. किसानों की आवाज सोनीपत से शुरू हुई है और इसे पूरे देश में उठाया जाएगा. जहां भी शुगर मिलों की दुर्दशा खराब है, वहां नए शुगर मिल बनाए जाने चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो."