सोनीपत पहुंचे राकेश टिकैत, किसानों के लिए की अलग शुगर मिल बनाने की मांग, कहा "जो पार्टी किसानों के साथ, चुनाव में किसान उसके साथ"
सोनीपत में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के लिए अलग शुगर मिल बनाने की मांग की.
Published : September 3, 2026 at 12:01 PM IST
सोनीपतः किसान नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को सोनीपत में एक महापंचायत में भाग लिया, जहां उन्होंने एक नए शुगर मिल के निर्माण और गन्ने के भाव में वृद्धि की मांग की. टिकैत ने कहा कि, "सोनीपत शुगर मिल की क्षमता बहुत कम है, जबकि गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है, इसलिए जल्द से जल्द एक नया शुगर मिल बनाया जाना चाहिए."
'चीनी के बढ़े दामों का फायदा किसानों को मिलना चाहिए': राकेश टिकैत ने कहा कि, "किसान गन्ने की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जो जमीन के लिए हानिकारक है. मेरी किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह है. मेरा सरकार से आग्रह है कि गन्ने की बढ़ती आवक को देखते हुए किसानों के लिए एक नया शुगर मिल बनाया जाए. चीनी के दाम बहुत दिनों बाद बढ़े हैं, लेकिन इसका फायदा किसानों को भी मिलना चाहिए. मेरी सरकार से गन्ने का भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग है. किसानों की आवाज सोनीपत से शुरू हुई है और इसे पूरे देश में उठाया जाएगा. जहां भी शुगर मिलों की दुर्दशा खराब है, वहां नए शुगर मिल बनाए जाने चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न हो."
चुनाव जातिवाद पर नहीं किसानों के मुद्दे पर होना चाहिएः 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर टिकैत ने कहा कि, "किसान उसी पार्टी का साथ देंगे जो आंदोलन में उनके साथ थी. चुनाव जातिवाद और अन्य मुद्दों पर नहीं, बल्कि किसानों के मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए. BJP पार्टी बेईमानी से जीत दर्ज करती है. वृद्धि कहां हुई है और किसान की आय कहां बढ़ी है. खेती घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन दिल्ली में जिस कलम से काम होता है, वह बेईमान है. पहले हरियाणा का आंदोलन 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाता था, लेकिन अब हरियाणा का किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करता है."
'किसानों को बेवजह प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है': अखिलेश यादव पर भी टिकैत ने टिप्पणी की और कहा कि, "इस तरह की वीडियो जारी करना गलत है. मेरठ में हुई महापंचायत में पहुंचे किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं. किसानों को बेवजह प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, इसीलिए हमने कहा था कि सभी किसानों की जांच करवाई जाए. राम मंदिर के नए सीईओ बने हैं. यहां एक ईमानदार अधिकारी की जरूरत है, ताकि वहां पर हमारे आस्थाओं से खिलवाड़ ना हो."