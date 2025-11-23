ETV Bharat / state

"हाईकमान को खुश करने के लिए बच्चों की सोच कुर्बान करने को तैयार कांग्रेस"

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर शिक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया.

RAKESH JAMWAL TARGET CM SUKHU
राकेश जम्वाल, मुख्य प्रवक्ता, हिमाचल प्रदेश भाजपा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 10:57 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 11:48 AM IST

मंडी: "जिस तरह से डॉ. राजेश शर्मा ने सार्वजनिक मंच पर कहा कि 'कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे'. ये बेहद आपत्तिजनक, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से राजनीतिक बयान है. ये स्वयं सिद्ध करता है कि कांग्रेस अब बच्चों की किताबों को अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार-पत्र बनाने पर तुली हुई है. ये सिर्फ शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर चल रहा एक सुनियोजित एजेंडा है." ये बात प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कही.

राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat)

सीएम सुक्खू पर भाजपा नेता के आरोप

राकेश जम्वाल ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये एजेंडा बोर्ड अध्यक्ष का है या स्वयं उनका. उन्होंने कहा कि दरअसल सच्चाई ये है कि बोर्ड अध्यक्ष वही बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री सुक्खू अपने मन में छिपाकर बैठे थे. कांग्रेस के इशारे पर अब शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है. ये बयान किसी शिक्षा संस्थान के प्रमुख का नहीं बल्कि एक कट्टर कांग्रेस कार्यकर्ता का बयान लगता है, जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बच्चों की सोच तक को कुर्बान करने को तैयार है.

"शिक्षा बच्चों की स्वतंत्र सोच, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने का माध्यम होती है, कांग्रेस की विचारधारा थोपने का साधन नहीं. सुक्खू सरकार शिक्षा को कांग्रेस का चापलूसी केंद्र बना रही है, ताकि गांधी परिवार और शीर्ष नेतृत्व को खुश किया जा सके. ये कदम न केवल हिमाचल के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि यह बताता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना नीचे गिर चुके हैं." - राकेश जम्वाल, मुख्य प्रवक्ता, हिमाचल प्रदेश भाजपा

'पाठ्यक्रम में कांग्रेस विचारधारा शामिल करना शिक्षा के साथ सबसे बड़ा अपराध'

राकेश जम्वाल ने कहा कि शिक्षा विभाग जैसे संस्थानों का मुखिया कोई शिक्षाविद, अकादमिक अनुभव वाला और शिक्षा दर्शन को समझने वाला व्यक्ति ही होना चाहिए, न कि वह जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया हो. शिक्षा बोर्ड जैसी प्रतिष्ठित संस्था को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर देना, जो खुलेआम कहता है कि वह कांग्रेस विचारधारा को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा, शिक्षा के साथ सबसे बड़ा अपराध है.

भाजपा नेता ने सीएम सुक्खू पर लगाए आरोप

वहीं, प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिक्षा बोर्ड को प्रभावी बनाने के बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं. दूसरे स्कूलों को जबरन सीबीएसई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. शिक्षा बोर्ड की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के बजाय उसे राजनीतिक मोहरा बनाने का खेल चल रहा है. टिकट कटने के बाद की गई नियुक्तियां भी उसी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा लगती हैं, जहां योग्यता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत एजेंडा और गांधी परिवार की सेवा ही प्रमुख योग्यता बन गई है. राकेश जम्वाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिमाचल का समाज शिक्षा व्यवस्था के इस राजनीतिकरण को कभी सहन नहीं करेगा.

RAKESH JAMWAL TARGET CM SUKHU
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
HPBOSE CHAIRMAN RAJESH SHARMA
राकेश जम्वाल
RAKESH JAMWAL ON EDUCATION SYSTEM

