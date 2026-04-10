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'MLA पेंशन रोकना गैरकानूनी', सुक्खू सरकार के फैसले को राकेश जम्वाल ने बताया असंवैधानिक

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल में विधायक पेंशन विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन रोकने के संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह कदम कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है और न्यायालय में टिक नहीं पाएगा. अयोग्यता और पेंशन को जोड़ना गलत राकेश जम्वाल ने कहा कि संविधान में अयोग्यता के स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन ये केवल सदस्यता समाप्त करने तक सीमित हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन रोकने का कहीं भी जिक्र नहीं है. ऐसे में अयोग्यता के आधार पर पेंशन रोकना कानून की गलत व्याख्या है और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता. जम्वाल ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि जब तक इसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती और राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है. इसलिए इस आधार पर पेंशन रोकना पूरी तरह मनमाना फैसला है. सरकार पर मनमानी का आरोप