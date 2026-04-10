'MLA पेंशन रोकना गैरकानूनी', सुक्खू सरकार के फैसले को राकेश जम्वाल ने बताया असंवैधानिक
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह संशोधन कुछ खास विधायकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 2:50 PM IST
शिमला: हिमाचल में विधायक पेंशन विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन रोकने के संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह कदम कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है और न्यायालय में टिक नहीं पाएगा.
अयोग्यता और पेंशन को जोड़ना गलत
राकेश जम्वाल ने कहा कि संविधान में अयोग्यता के स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन ये केवल सदस्यता समाप्त करने तक सीमित हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन रोकने का कहीं भी जिक्र नहीं है. ऐसे में अयोग्यता के आधार पर पेंशन रोकना कानून की गलत व्याख्या है और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता. जम्वाल ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि जब तक इसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती और राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है. इसलिए इस आधार पर पेंशन रोकना पूरी तरह मनमाना फैसला है.
सरकार पर मनमानी का आरोप
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह संशोधन कुछ खास विधायकों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि कानून का इस तरह इस्तेमाल करना गलत है और यह न्यायिक जांच में टिक नहीं पाएगा. राकेश जम्वाल ने कहा कि अगर प्रभावित विधायक न्यायालय का रुख करते हैं तो उन्हें राहत जरूर मिलेगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चैतन्य ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो जैसे नेताओं की पेंशन भी बहाल हो सकती है, क्योंकि संविधान के खिलाफ कोई भी प्रावधान लंबे समय तक नहीं टिक सकता.
इस बयान के बाद हिमाचल में पेंशन विवाद और गहरा सकता है. एक ओर सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है, तो वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर अदालत और सियासत दोनों में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है.
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