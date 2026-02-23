ETV Bharat / state

'मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जगत नेगी', "एंटी-हिमाचल" वाले बयान पर राकेश जम्वाल का तीखा पलटवार

"एंटी-हिमाचल" बयान पर बीजेपी का पलटवार ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं को "एंटी-हिमाचल" कहा था. जम्वाल ने कहा कि इस तरह की भाषा राजनीतिक हताशा का संकेत है. मंत्री के हालिया बयानों से प्रतीत होता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और समय-समय पर इसी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते रहते हैं. "सरकार जिम्मेदारी निभाए, आरोप न लगाए" राकेश जम्वाल ने कहा कि जनता ने सरकार को जिम्मेदारी सौंपी है और मंत्रियों को उसी पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को दोष देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा. राजस्व घाटा अनुदान पर उठाए सवाल राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर बोलते हुए जम्वाल ने कहा कि यह विषय विधानसभा में तीन दिनों तक विस्तार से चर्चा में रहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी ने कभी यह नहीं कहा कि अनुदान बंद किया जाए. असली सवाल यह है कि अनुदान बंद क्यों हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई, जिससे यह स्थिति बनी.