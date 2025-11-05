ETV Bharat / state

बेमेतरा में राज्योत्सव कार्यक्रम का समापन, मंत्री दयालदास बघेल बने मुख्य अतिथि

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय रजत राज्योत्सव का समापन धूमधाम से हुआ.समापन समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयालदास बघेल रहे. दयालदास बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर साजा विधायक ईश्वर साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकहरिया, छग रजक बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद रजक समेत जिले के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे.







विभागीय प्रदर्शनी में दिखी जिले की 25 वर्षों की विकास यात्रा : राज्योत्सव के तीसरे दिवस खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विभागीय स्टॉल प्रदर्शनी का जायजा लिया. खाद्य मंत्री अलग-अलग विभागों के स्टॉलों में पहुंचकर जिले में बीते 25 वर्षों के विकास कार्यों, नवाचार और योजनाओं की जानकारी ली.

बेमेतरा में राज्योत्सव कार्यक्रम का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

30 से अधिक स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र : प्रदर्शनी में जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, समाज कल्याण, जल संसाधन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय निकाय, ऊर्जा (क्रेडा), बीज निगम, कृषि विज्ञान केंद्र, जनसंपर्क विभाग सहित 30 से अधिक विभागों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने. विभागों ने अपने-अपने क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को छायाचित्र, मॉडल, पुस्तिका, वीडियो के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया. जनसम्पर्क विभाग ने 25 वर्षों की प्रगति विषय पर आधारित आकर्षक छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई थी.जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा.