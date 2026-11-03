ETV Bharat / state

अपने नेताओं के मारे जाने पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसी पार्टी को माओवाद पर सवाल पूछने का हक नहीं: विजय शर्मा

हमने ऐलान कर 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म किया ( ETV Bharat )

रायपुर: गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''अगर दीपक बैज को आदिवासियों से प्रेम है, अगर वह बस्तर का विकास चाहते हैं तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को समाप्त करके किया है. उसके लिए उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए. जिस पार्टी के नेताओं को झीरम कांड में मारा गया, तब इन लोगों ने और इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया. ऐसे में इस पार्टी को कोई नैतिक हक नहीं है कि वो नक्सवलाद के खात्मे पर बोले. दीपक बैज जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको खुद ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी ने उस वक्त उस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया.

''हमने ऐलान कर 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म किया'' छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ''झीरम जैसा विभत्स कांड हुआ, कांग्रेस के नेता उसमें मारे गए. उसके बाद भी उस कांड को अंजाम देने वाले लोग कांग्रेस के रोल मॉडल हैं, ऐसे लोगों की बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर जिस तरह की रणनीति कांग्रेस की रही उससे हम सभी वाकिफ हैं. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी, हमने ठोस काम किया जिसका नतीजा सबके सामने है.'' विजय शर्मा ने कहा कि ''नक्सलवाद को खत्म किया जाए इसको लेकर कभी भी कांग्रेस गंभीर नहीं रही और न हुई. कुल मिलाकर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया.''