अपने नेताओं के मारे जाने पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ऐसी पार्टी को माओवाद पर सवाल पूछने का हक नहीं: विजय शर्मा
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, अगर कांग्रेस को आदिवासियों से प्रेम है तो दीपक बैज धन्यवाद दें. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 4:07 PM IST
रायपुर: गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''अगर दीपक बैज को आदिवासियों से प्रेम है, अगर वह बस्तर का विकास चाहते हैं तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को समाप्त करके किया है. उसके लिए उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए. जिस पार्टी के नेताओं को झीरम कांड में मारा गया, तब इन लोगों ने और इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया. ऐसे में इस पार्टी को कोई नैतिक हक नहीं है कि वो नक्सवलाद के खात्मे पर बोले. दीपक बैज जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको खुद ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी ने उस वक्त उस समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं किया.
''हमने ऐलान कर 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म किया''
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ''झीरम जैसा विभत्स कांड हुआ, कांग्रेस के नेता उसमें मारे गए. उसके बाद भी उस कांड को अंजाम देने वाले लोग कांग्रेस के रोल मॉडल हैं, ऐसे लोगों की बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर जिस तरह की रणनीति कांग्रेस की रही उससे हम सभी वाकिफ हैं. नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी, हमने ठोस काम किया जिसका नतीजा सबके सामने है.'' विजय शर्मा ने कहा कि ''नक्सलवाद को खत्म किया जाए इसको लेकर कभी भी कांग्रेस गंभीर नहीं रही और न हुई. कुल मिलाकर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया.''
''कांग्रेस को नक्सलवाद पर सवाल पूछने का हक नहीं''
विजय शर्मा ने कहा, ''नक्सलवाद को लेकर दीपक बैज को इस तरह का सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है. पूरे देश और पूरी दुनिया को हमने बता दिया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया. हमनें एक तारीख तय करके नक्सलवाद को पूरी तौर पर खत्म करने का काम किया.''
सबसे अच्छी पुनर्वास नीति लेकर आए: गृहमंत्री
विजय शर्मा ने कहा, ''हमने सबसे अच्छी पुनर्वास नीति तय की है. सबसे अच्छा पुनर्वास हमारे यहां हुआ है. कम से कम परेशानी में यह पूरा नक्सल कैडर समाप्त हो गया है. दीपक बैज को यह समझना चाहिए कि वह प्रश्न किस से पूछ रहे हैं.'' विजय शर्मा ने कहा कि उनको सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहिए, वे सिर्फ आभार व्यक्कत कर सकते हैं. विजय शर्मा ने कहा कि अगर थोड़ी भी नैतिकता उनके भीतर होगी, बस्तर से थोड़ा भी प्रेम होगा, आदिवासी समुदाय से मोहब्बत होगी तो दीपक बैज सिर्फ धन्यवाद दे दें. इससे ज्यादा कहने का उनके पास ना विषय है ना उनके पास उसका कोई हक है.
''सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तार बड़ी सफलता''
सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''सीबीआई ने बेटिंग के सबसे बड़े सिंडिकेट चलाने वाले को पकड़ा है. सीबीआई और इंटरपोल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया है. कानून इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा.