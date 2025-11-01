ETV Bharat / state

राज्योत्सव 2025: पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को मोदी ने सौंपा पक्का मकान

पीएम के हाथों मिला पक्का मकान: पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोगों को पक्का मकान देना है. जिसमें लाखों लोगों को पक्का मकान मिल चुका है. पीएम ने पहाड़ी कोरवा समुदाय के हितग्राहियों को आज उनके मकान की प्रतिकात्मक चाबी सौंपी. जिन लोगों को पक्का मकान मिला उन लोगों ने पीएम और सरकार को धन्यवाद दिया. पीएम ने इस मौके पर कई हितग्राहियों से बातचीत भी की. बलरामपुर के पहाड़ी कोरवा जो देख नहीं सकते हैं उनको भी पक्का मकान मिला है. पीएम ने उनसे कहा कि अब आपको रहने के लिए पक्का मकान मिल रहा है. हितग्राही ने खुश होते हुए कहा कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं अब उनको रहने के लिए पक्का मकान मिला है. ईटीवी भारत की टीम ने ऐसे कई हितग्राहियों से बातचीत की जिनको पक्का मकान मिला.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य अपना 25वां रजत जयंती वर्ष मना रहा है. स्थापना दिवस के आयोजन पर पीएम शनिवार को रायपुर पहुंचे थे. पीएम मोदी ने कहा कि हमने हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा किया है. केंद्र और राज्य सरकार लगातार गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं. राज्योत्सव के मंच से आज पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को पक्के मकान की चाबी सौंपी. पीएम ने कहा कि पक्का मकान हर गरीब को देने का वादा हम पूरा कर करेंगे.

पीएम आवास योजना के हितग्राहियों ने की तारीफ: धमतरी जिले की आई सोनिया मंडावी ने बताया कि उनके पास कच्चा मकान था. दो महीने पहले उनका मकान बनना शुरू हुआ और उनका मकान बनाकर तैयार हो गया है. परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. घर बनाने की स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन अब हमारा घर बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे हमारा हाल-चाल जाना है. परिवार के बारे में पूछा है और आगे क्या करना है इसकी जानकारी भी ली है. सोनिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमसे बात करते हुए कहा कि आपको जनमन योजना के तहत आवास मिला है. पीएम के सवाल पर सोनिया मंडावी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है अब कम से कम हमारे पास पक्का मकान हो गया है.



पहाड़ी कोरवा जनजाति को मिल रहा लाभ: बलरामपुर से आए पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवक कृष्ण देख नहीं सकते हैं. पीएम मोदी ने जब उनको पक्के मकान की चाबी दी तो उनकी आंखें भर आई. पीएम ने जब उनको मकान मिलने की शुभकामनाएं दी तो वो खुशी से फूले नहीं समाए. पीएम ने कृष्णा के परिवार के बारे में जानकारी हासिल की. बलरामपुर से आए कृष्णा दिव्यांग हैं वो देख नहीं सकते. सुनाई देने में भी उनको दिक्कत होती है. कृष्णा पीएम से मिलने मंच पर अपने भाई के साथ पहुंचे थे.



पीएम मोदी ने पूछा संबरू से सवाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से आवास की चाबी पाने वालों में संबरू मरावी का भी नाम शामिल है. ईटीवी भारत से बात करते हुए संबरू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके घर का हाल-चाल जाना. साथ ही उनके परिवार में कितने सदस्य हैं इसकी भी जानकारी ली. यह पूछे जाने पर की नरेंद्र मोदी ने उनके कान में क्या कहा इस बात को लेकर मुस्कुराते हुए संबरू ने कहा कि मोदी जी हमसे पूछ रहे थे कि हमारे कितने बच्चे हैं. जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 6 बच्चे हैं तो वह मुस्कुराने लगे. हमने कहा कि हमारे पास आवास नहीं था अब हमारे पास घर हो गया है. नरेंद्र मोदी जी बच्चों के बारे में पढ़ाई के बारे में और उनके आगे के भविष्य के बारे में क्या तैयारी है इस पर बातचीत की.