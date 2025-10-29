SIR पर आरोपों को लेकर राज्यवर्धन सिंह बोले- विपक्ष का भाव पाकिस्तान और आतंकियों जैसा
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि विपक्ष घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के साथ खड़ा है.
Published : October 29, 2025 at 8:02 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 8:11 PM IST
जयपुर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी पारा गर्म है. विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होने के साथ निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठा रहा है. विपक्ष की ओर से उठाये जा रहे सवाल पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तीखा पलटवार किया. राठौड़ ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है वेरिफिकेशन हो, सही वोटर की पहचान जरुरी है. लेकिन बड़ी विडम्बना है कि देश का विपक्ष घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के साथ खड़ा है. आज वो पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के भाव वाली भाषा बोल रहे हैं. ये राष्ट्र की भाषा नहीं है.
'विपक्ष का मुखौटा उत्तर गया': राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि विपक्ष घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के साथ खड़ा हो रहा है. जहां पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या ऐसी वोटर लिस्ट के साथ विपक्ष खड़ा है? राठौड़ ने कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है कि मतदाता सूची का वेरिफिकेशन हो. उसके मत की वैल्यू हो. जहां पर मिलावट होगी, वहां पर असली वोटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी. इसलिए मतदाता सूची की जांच में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. राठौड़ ने सवाल किया कि क्या राष्ट्र के सही मतदाता की पहचान को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं? विपक्ष की आपत्ति से देश की जनता के सामने उनका असली चेहरा आ गया है, अब जो उन्होंने मुखौटा पहन रखा था वो उतर गया है.
'विपक्ष का भाव पाकिस्तान और आतंकियों जैसा': राठौड़ ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने कई सालों से मिलावटी सरकार बनाई, क्या वह मिलावटी वोटर भी बनाना चाहते हैं? विपक्षी पार्टी किसके साथ खड़ी हैं? जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि राष्ट्र के साथ तो है ही नहीं? वह राष्ट्र की भाषा नहीं बोलते. बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे जैसे पाकिस्तानी संसद की आवाज आ रही हो, पाकिस्तान की सेना की आवाज आ रही हो या आतंकियों की भाव वाली आवाज आ रही हो. राठौड़ ने कहा कि क्या विपक्ष को भारतीयों के लिए दर्द होता है? इन्हें भारत विरोध घुसपैठियों के लिए दर्द होता है. देश की जनता इसे समझ रही है. इसलिए SIR का समर्थन कर रही है. मजबूत और सच्चे लोकतंत्र के लिए वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है. देश की जनता खुले दिल से इसका स्वागत कर रही है.