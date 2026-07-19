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दफ्तर लेकर किराया भूले सांसद, लगातार घाटे में GMVN, फाइलें तक गायब

सिस्टम का खामियों से कैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम को चूना लग रहा है, उसका नमूना सामने आया हैं. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

BJP MP NARESH BANSAL
दफ्तर लेकर किराया भूले सांसद, (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 6:39 AM IST

7 Min Read
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देहरादून: पहले से ही घाटे में चल रहा गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) अब राज्य के एक राज्यसभा सांसद से किराया न वसूलने को लेकर चर्चाओं में है. मामला गढ़वाल मंडल विकास निगम मुख्यालय के दूसरे फ्लोर से जुड़ा है, जहां एक बड़ा ऑफिस राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को आवंटित किया गया था.

दरअसल, उत्तराखंड में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने साल 2023 में देहरादून में स्थित GMVN मुख्यालय में सेवा केंद्र के नाम से दफ्तर किराए पर लिया था. इस दफ्तर का पिछला किराया करीब 03 लाख 51 रुपए प्रतिमाह था, जो SEBI द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था. अनुबंध समाप्त होने के बाद SEBI ने यह स्थान खाली कर दिया था. इसके बाद इसी जगह में से 117.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल का खाली स्थान 37,966 रुपए प्रतिमाह की दर से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को ऑफिस के लिए आवंटित किया गया था. एग्रीमेंट में लिखा गया है कि मासिक दर के अनुसार किराया GMVN मुख्यालय में जमा कराना होगा. यह दफ्तर करीब ढाई साल से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नाम पर आवंटित है, लेकिन आज तक सांसद की तरफ से GMVN को कोई किराया नहीं दिया गया.

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देहरादून जिला प्रशासन का पत्र. (Source-Dehradun Administration)

जीएमवीएन को उठाना पड़ रहा घाटा: दूसरी बड़ी बात ये है कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस दफ्तर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं. जीएमवीएन भी इस मामले में उदासीन बना हुआ है और उसके स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई ही नहीं की जा रही. यानी न तो दफ्तर का किराया लिया जा रहा है और न ही उसे खाली कराया जा रहा है, ताकि किसी और दिया जा सके. इस तरह देखा जाए तो जो निगम जबरदस्त घाटे से गुजर रहा है, उसे किराए के जरिए मिलने वाला पैसा भी नहीं मिल पा रहा.

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GMVN और बीजेपी सांसद के बीच दफ्तर को लेकर हुआ एग्रीमेंट (Issued Rajya Sabha MP)

नरेश बंसल का जवाब: हालांकि, इस मामले में ईटीवी भारत ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से सवाल पूछा. पहले तो लंबे समय तक नरेश बंसल से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जब फोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने किसी भी तरह का किराया देने के औचित्य पर ही सवाल उठा दिया.

यह दफ्तर सांसद सेवा केंद्र के रूप में मिला है, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस दफ्तर को ठीक ही नहीं करवाया. इसलिए इसे बंद रखा गया है.
- नरेश बंसल, बीजेपी सांसद -

इस मामले में जब ईटीवी भारत ने उनसे कैमरे पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया और कैमरे से बचकर निकल गए. खास बात यह है कि नरेश बंसल यह बात भी कह चुके हैं कि वह इस कार्यालय में कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं. जहां तक किराए का सवाल है, वह विभाग का अपना मामला है. उन्हें किसी तरह का कोई भी पत्र किराए को लेकर नहीं भेजा गया है.

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गढ़वाल मंडल विकास निगम का पत्र. (Source-Garhwal Mandal Vikas Nigam)

अधिकारी भी जवाबदेही से बचे: इसी मामले में ईटीवी भारत ने न सिर्फ जीएमवीएन के वर्तमान प्रबंध निदेशक, बल्कि पूर्व के प्रबंध निदेशकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका. इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि यदि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सही कह रहे हैं तो फिर आखिरकार गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस भवन के लिए किराए को लेकर कोई पत्र राज्यसभा सांसद को क्यों नहीं लिखा?

फाइल कैसे गायब हो गई: निगम प्रबंधन से जब लिखित रूप में भवन को किराए पर देने से जुड़ी जानकारी जानने की कोशिश की गई तो निगम ने फाइल के गायब होने की ही बात कह दी. यह मामला उत्तराखंड सूचना आयोग भी गया. बीती 8 जुलाई को हुई सुनवाई में आयोग ने भी डॉक्यूमेंट का न मिलना 'विस्मयकारी' बताया और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि डॉक्यूमेंट्स को गंभीरता से खोजा जाए. ऐसा न होने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की बात भी कही गई है.

यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम में पिछले लंबे समय से एक फाइल गायब है, लेकिन गायब फाइल को लेकर अब न तो कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है, न ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई की गई. यही नहीं, यह पूछे जाने पर कि निगम द्वारा किस नियम के तहत सांसद नरेश बंसल को कक्ष आवंटित किया दिया. यह कहा गया कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध ही नहीं है.

जिलाधिकारी कार्यालय से भी फाइल गायब: राज्यसभा सांसद को यह कार्यालय देते वक्त देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय से इसके किराए के निर्धारण कराए जाने की प्रक्रिया को चलाया गया था. इस फाइल को लेकर भी जब जिलाधिकारी कार्यालय में पता किया तो वह फाइल भी कार्यालय में मौजूद नहीं थी. ऐसे ने सवाल यह है कि आखिरकार दो जगह से इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे गायब हो सकते हैं?

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल से ईटीवी भारत ने इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि

अभी उन्हें आयोग से कोई पत्र नहीं मिला है और उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है. मामला जानकारी में आते ही इस पर जरूरी कदम उठाया जाएगा.
-धीराज गर्ब्याल, पर्यटन सचिव-

कर्मचारियों ने भी उठाए सिस्टम पर सवाल: उधर इस बात से सबसे ज्यादा चिंता में वह कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह के गढ़वाल मंडल विकास निगम में लाले पड़े हुए हैं. निगम के घाटे के कारण कर्मचारी सफर कर रहे हैं. इस मामले में निगम के कर्मचारी नेता ने कहा कि,

हमारा ये होता है कि हमे खुद कमाना है और खुद खाना है. पहले इस भवन में आरबीआई था तो एक किराया मिलता था. फिलहाल उन्हें भी नहीं पता कि नरेश बंसल कितना किराया देते हैं या नहीं देते हैं. हमारे पास तो पहले ही कर्मचारियों के बैठने की समस्या बनी हुई है. अगर हमारे पास किराया का पैसा आता तो निगम की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता.
-राजेश चंद्र रमोला, अध्यक्ष, कर्मचारी संगठन -

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल: वहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस कांग्रेस प्रवक्ता अमेंद्र बिष्ट ने कहा कि, निगम आर्थिक बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार अपने नेताओं को खुश करने के लिए जीएमवीएन की जान लेने पर तुली हुई है.

सरकार हर निगम को आर्थिक तौर पर चूसने में जुटी हुई है. निगम की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सरकार बेवजह कुछ नेताओं को रेवड़ी बांटकर निगम पर आर्थिक बोझ डाल दिया है.
-अमेंद्र बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता -

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली कहते हैं कि, इस तरह तो प्रदेश में राज्यसभा सांसद को कार्यालय आवंटित करने से एक नई परिपाटी बन जाएगी, जो कि आगे सरकार के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है.

उत्तराखंड में पांच लोकसभा और तीन राज्यसभा सांसद हैं. ऐसे में भविष्य में बाकी लोग भी इस तरह का अनुरोध कर सकते हैं, जहां तक बात इस मामले की है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम वैसे ही घाटे में चल रहा है. ऐसे में निगम पर इस तरह से अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए.
- नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार -

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