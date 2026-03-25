राज्यसभा में गूंजा महाकाल मंदिर की सुरक्षा का मुद्दा, सांसद उमेश नाथ बोले-CISF को सौंपी जाए व्यवस्था
सांसद उमेश नाथ ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए राज्यसभा में उठाई सिक्योरिटी ऑडिट की मांग, सुरक्षा के लिए की सीआईएसएफ की डिमांड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 7:26 PM IST
उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने का मुद्दा राज्यसभा में उठा. सुरक्षा व्यवस्था की चिंता करते हुए राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने राज्यसभा में मंदिर के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और सीआईएसएफ (CISF) की तैनाती की मांग की है.
महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की मांग
महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की मांग की गई है. राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने राज्यसभा में बताया कि "महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्य तीर्थ स्थलों में दर्शन को हर रोज 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी उज्जैन पहुंचते हैं. खास पर्वों पर यही संख्या 5 से 7 लाख हो जाती है. चूंकि अब सिंहस्थ महापर्व 2028 आने वाला है, ऐसे में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा जाए."
'सिंहस्थ में 15 से 20 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद'
राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने कहा कि "सिंहस्थ में 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु के उज्जैन आने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में धरोहरों के पुनरुद्धार के साथ सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी. वर्तमान में भी जिस रफ्तार से हर रोज दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है उसके अनुसार मंदिर में केंद्रीय स्तर की सुरक्षा भी अब आवश्यक लगने लगी है. इस कारण सीआईएसएफ की तैनाती जरूरी है."
'आधुनिक तकनीक से हो महाकाल मंदिर की सुरक्षा'
राज्यसभा सांसद उमेश नाथ ने राज्यसभा में सरकार से महाकाल मंदिर की सुरक्षा आधुनिक तकनीकों से करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि "पूरे उज्जैन क्षेत्र में एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट क्राउड एनालिसिस और ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था लागू की जाए. दूसरा उज्जैन में एनडीआरएफ का स्थायी केंद्र बनाया जाए. जिससे आपदा और कोई भी इमरजेंसी हालातों से तत्काल निपटा जा सके. इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा और प्रोटोकॉल का नियमित ऑडिट हो और सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय एजेंसी उसे संभाले."
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सांसद अनिल फिरोजिया भी कर चुके हैं सीआईएसएफ की मांग
महाकाल महालोक बनने के बाद से ही लगातार बढ़ती हुई दर्शनार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया ने भी साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री से सीआईएसएफ तैनाती की मांग की थी. उन्होंने कहा था "मंदिर में एयरपोर्ट की तर्ज पर सीआईएसएफ सुरक्षा जरुरी है. अभी मंदिर निजी गॉर्ड, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड जवानों के भरोसे है. भगवान महाकालेश्वर का मंदिर लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों की आस्था का खास केंद्र है. ऐसे में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जरुरी है."