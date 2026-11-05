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Exclusive : राज्यसभा सांसद तिवाड़ी बोले- CEC ज्ञानेश कुमार को कोई संस्था नहीं हटा सकती, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी जानते हैं...

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस वैमनस्य और विषाक्त बातें करके सरकार का विरोध करते हुए देश में अराजकता फैला रही है.

तिवाड़ी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारे पर सरकार के खिलाफ काम कर रही है, जबकि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था, सामरिक शक्ति, भारत का दृढ़ निर्णय और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण से बौखलाकर इस तरह की हरकत कर रही है. लिहाजा, इस तरह के भीड़तंत्र से लोकतंत्र को खतरा है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी गुरुवार को भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शिरकत करने के लिए अजमेर आए थे. पदयात्रा से पहले सर्किट हाउस में ईटीवी भारत के साथ उन्होंने विशेष बातचीत की.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार संसद में कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई. यानी पहली बार ज्ञानेश कुमार कानून के तहत बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. कांग्रेस भूल गई है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब उनके सचिव नवीन जैन को उन्होंने चुनाव आयुक्त बनाया था. जैन के बाद गिल चुनाव आयुक्त बने और बाद में कांग्रेस से टिकट देकर उन्हें चुनाव लड़ाया गया. कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी जानते हैं कि भारत में पहली बार कानून से बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कोई भी संस्था नहीं हटा सकती है. यह जानते हुए भी कांग्रेस गठबंधन देशभर में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, साथ ही भारत के संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है. वे सुप्रीम कोर्ट में घुस गए जहां उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए और वह चलेगा भी. विरोध कर रहे दलों के लोग आकाशवाणी में घुस गए, जबकि संवैधानिक संस्थाएं खासकर चुनाव आयुक्त और भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतर हैं. पढ़ें : सीएम भजनलाल की गहलोत को चुनौती, बोले- झूठ है तो साबित करो, एक आरोप में ही तिलमिला गए, अभी तो और बाकी है 1952 में हुई थी वोट चोरी : तिवाड़ी ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत में चुनाव प्रणाली ध्वस्त हो और देश में इस तरह का माहौल बने कि गरीब व्यक्ति वोट नहीं दे सके. बूथ कैप्चरिंग और हिंसा हो, साथ ही चुनाव में हिंसा हो, लोग मरें और बैलेट पेपर बॉक्स ही उठाकर ले जाएं. कांग्रेस गठबंधन के नेता हताश और विक्षिप्त अवस्था में हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं. कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते करते हुए भाजपा के दिग्गज वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि भारत में वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है. तिवाड़ी ने कहा कि भारत के इतिहास में वोट चोरी केवल सन 1952 में हुई है. उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उत्तर प्रदेश के रामपुर से अब्दुल कलाम आजाद ने चुनाव लड़ा था. कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता (ETV Bharat Ajmer) आजाद रामपुर के नवाब से 25000 वोटों से चुनाव हार गए थे. हार के बाद पंडित नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को फोन किया और कहा कि मौलाना को जिताओ. इस बार सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने राम पुर के डीएम को फोन करके कहा कि मुझे मुख्यमंत्री और तुम्हें डीएम रहना है तो मौलाना को जितना ही होगा. तब नवाब के वोट मौलाना की पेटी में डाले गए और उन्हें चुनाव जितवाया गया. पंजाब में कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि चुनाव नहीं लड़ेंगे ? : ईटीवी भारत से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत में वोट चोरी हो ही नहीं सकता. चुनाव आयोग के पास खुद अपनी मशीनरी नहीं है. चुनाव आयोग राज्य सरकारों और जिला कलेक्टर के माध्यम से काम करता है. कलेक्टर, एसडीएम, बीएलओ, बीएलए के माध्यम से काम करते हैं. इसके बाद फॉर्म 6 और 7 भी हैं, यदि वोट चोरी हो रही है तो वर्तमान में कांग्रेस पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है तो कांग्रेस वहां क्यों नहीं कहती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे.