Exclusive : राज्यसभा सांसद तिवाड़ी बोले- CEC ज्ञानेश कुमार को कोई संस्था नहीं हटा सकती, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी जानते हैं...
भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा- कांग्रेस गठबंधन भारत की संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है. प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : November 5, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 6:22 PM IST
अजमेर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस वैमनस्य और विषाक्त बातें करके सरकार का विरोध करते हुए देश में अराजकता फैला रही है.
तिवाड़ी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारे पर सरकार के खिलाफ काम कर रही है, जबकि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था, सामरिक शक्ति, भारत का दृढ़ निर्णय और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण से बौखलाकर इस तरह की हरकत कर रही है. लिहाजा, इस तरह के भीड़तंत्र से लोकतंत्र को खतरा है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी गुरुवार को भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शिरकत करने के लिए अजमेर आए थे. पदयात्रा से पहले सर्किट हाउस में ईटीवी भारत के साथ उन्होंने विशेष बातचीत की.
राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार संसद में कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई. यानी पहली बार ज्ञानेश कुमार कानून के तहत बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. कांग्रेस भूल गई है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब उनके सचिव नवीन जैन को उन्होंने चुनाव आयुक्त बनाया था. जैन के बाद गिल चुनाव आयुक्त बने और बाद में कांग्रेस से टिकट देकर उन्हें चुनाव लड़ाया गया.
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी जानते हैं कि भारत में पहली बार कानून से बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कोई भी संस्था नहीं हटा सकती है. यह जानते हुए भी कांग्रेस गठबंधन देशभर में प्रोपेगेंडा फैला रहा है, साथ ही भारत के संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है. वे सुप्रीम कोर्ट में घुस गए जहां उन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलना चाहिए और वह चलेगा भी. विरोध कर रहे दलों के लोग आकाशवाणी में घुस गए, जबकि संवैधानिक संस्थाएं खासकर चुनाव आयुक्त और भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया में सबसे बेहतर हैं.
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1952 में हुई थी वोट चोरी : तिवाड़ी ने कहा कि विपक्षी दल चाहते हैं कि भारत में चुनाव प्रणाली ध्वस्त हो और देश में इस तरह का माहौल बने कि गरीब व्यक्ति वोट नहीं दे सके. बूथ कैप्चरिंग और हिंसा हो, साथ ही चुनाव में हिंसा हो, लोग मरें और बैलेट पेपर बॉक्स ही उठाकर ले जाएं. कांग्रेस गठबंधन के नेता हताश और विक्षिप्त अवस्था में हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं. कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते करते हुए भाजपा के दिग्गज वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि भारत में वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है. तिवाड़ी ने कहा कि भारत के इतिहास में वोट चोरी केवल सन 1952 में हुई है. उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उत्तर प्रदेश के रामपुर से अब्दुल कलाम आजाद ने चुनाव लड़ा था.
आजाद रामपुर के नवाब से 25000 वोटों से चुनाव हार गए थे. हार के बाद पंडित नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को फोन किया और कहा कि मौलाना को जिताओ. इस बार सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने राम पुर के डीएम को फोन करके कहा कि मुझे मुख्यमंत्री और तुम्हें डीएम रहना है तो मौलाना को जितना ही होगा. तब नवाब के वोट मौलाना की पेटी में डाले गए और उन्हें चुनाव जितवाया गया.
पंजाब में कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि चुनाव नहीं लड़ेंगे ? : ईटीवी भारत से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत में वोट चोरी हो ही नहीं सकता. चुनाव आयोग के पास खुद अपनी मशीनरी नहीं है. चुनाव आयोग राज्य सरकारों और जिला कलेक्टर के माध्यम से काम करता है. कलेक्टर, एसडीएम, बीएलओ, बीएलए के माध्यम से काम करते हैं. इसके बाद फॉर्म 6 और 7 भी हैं, यदि वोट चोरी हो रही है तो वर्तमान में कांग्रेस पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है तो कांग्रेस वहां क्यों नहीं कहती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे.
एसआईआर के तहत 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए तिवाड़ी ने कहा कि भारत में पहली बार एसआईआर नहीं हुआ है. एसआईआर के काण भारत में 12 बार हो चुके हैं. एसआईआर के बिना ही 2014, 2019 और 2024 में हम चुनाव जीते हैं. इससे स्पष्ट है कि एसआईआर का चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है. कांग्रेस गठबंधन 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की बात कर रहा है तो इनमें 2 करोड़ घुसपैठिये थे जो निकल गए. 6 करोड़ लोग मर चुके थे और कई लोगों के डबल या उससे अधिक जगहों पर नाम जुड़े हुए थे. इसके अलावा इनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो गांवों से शहरों में आकर बस गए.
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पहले भारत में 85 फीसदी आबादी गांवों और 15 फीसदी शहरों में रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. राजस्थान में 35 फीसदी आबादी शहरों में आ गई है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 50 फीसदी लोग गांवों से शहरों में आकर बस गए हैं. इसलिए वोट का ट्रांसफर हुआ है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि राजस्थान से कई लोग बेंगलुरु, गुवाहाटी, असम जाते हैं और वहां से लोग यहां काम के सिलसिले में आते हैं. चुनाव के वक्त तो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है. तिवाड़ी ने कहा कि यह परिवर्तन 6 करोड़ लोगों का है. देश में जनसंख्या के आंकड़े हैं, उनमें 5 करोड़ के करीब लोग हर वर्ष किसी न किसी कारणों से मरते हैं.
भाजपा लोकतंत्र की बात करती है : भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि आमजन कांग्रेस और भाजपा की नीतियों को देखे. भाजपा लोकतंत्र को बचाने के लिए इसलिए कह रही है कि भाजपा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया है, जबकि कांग्रेस ने संविधान में 42वें संशोधन से लोकतंत्र की हत्या आपातकाल लगाकर की है. जबकि भाजपा लोकतंत्र के लिए लड़कर लोकतंत्र से सत्ता में आई है, इसलिए आमजन भाजपा पर विश्वास करे.
भजनलाल सरकार की 3 वर्ष में कई बड़ी उपलब्धियां : उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में है और उनका काम आरोप लगाने का है. प्रदेश में भाजपा सरकार को 3 वर्ष हो गए हैं. सरकार ने 3 वर्ष में वे काम किए हैं जो काफी वर्षों से लंबित थे. शेखावाटी में यमुना का जल लाना था और काम 30 वर्षों से लंबित था. इससे अब तीन जिलों में यमुना का 1905 क्यूसेक जल मिलेगा. वेस्टर्न राजस्थान में कैनाल है, इस तरह ईस्टर्न राजस्थान में कैनाल का भी कार्य जारी है. इस बड़ी परियोजना से 22 जिलों में पानी पहुंचेगा. ब्रह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में पहुंचने का काम भी चल रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेयजल की पांच बड़ी योजना के अलावा डेढ़ लाख युवाओं को नौकरी मिली है. 3 वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के राज में 22 पेपर लीक हुए थे.
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भजनलाल सरकार का तीसरा बड़ा काम 'वन स्टेट वन इलेक्शन' का है. इससे पहले 12 महीने तक चुनाव हुआ करते थे, जबकि भजनलाल सरकार ने 309 स्थानीय निकायों के चुनाव करवा दिए हैं. वहीं, हाल ही में पंचायत राज के चुनाव करवाए गए हैं और फिलहाल चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है. इनमें 8000 जिला परिषद सदस्य, 14 हजार ग्राम पंचायत, 5 हजार पंचायत समिति के चुनाव संपन्न जल्द हो जाएंगे. यह अपने आप में बड़ा काम है. इसके अलावा प्रदेश में सभी वर्गों के लिए काम हुए हैं. किसान निधि में भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी पैसे दे रही है. कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम हुए हैं.