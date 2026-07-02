ETV Bharat / state

हांसी चानौत पानी विवाद: जल मुद्दे पर बोले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, कहा- "बातचीत से सुलझेगा मामला, राजनीति से बढ़ती है दूरियां"

हांसी: जिले के चानौत गांव में पिछले कई दिनों से चल रहे पानी महासंग्राम के बीच राज्यसभा सांसद सुभाष बराला हांसी पहुंचे. इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि, "इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान केवल बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है. जनहित के मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी समाधान की बजाय विवाद को और बढ़ा देती है. मेरी सरकार, पंचायत और धरना कमेटी से मिलकर सकारात्मक संवाद के जरिए रास्ता निकालने की अपील है.

"उम्मीद की किरण, फिर क्यों नहीं बनी सहमति": हांसी में मुख्यमंत्री के विकास कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने पहुंचे सुभाष बराला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "मुख्यमंत्री और धरना कमेटी के बीच पहले हुई बैठक के बाद समाधान की उम्मीद जगी थी. उस समय धरना कमेटी के कई सदस्यों के सकारात्मक बयान भी सामने आए थे, लेकिन कुछ कारणों से सहमति नहीं बन सकी. सभी पक्ष यदि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो विवाद का समाधान संभव है."

जल मुद्दे पर बोले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला (ETV Bharat)

"सरकार, पंचायत और धरना कमेटी साथ बैठें": सुभाष बराला ने आगे कहा कि, "सरकार, पंचायत और धरना कमेटी जल्द एक साथ बैठकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालें. मेरा भी प्रयास रहेगा कि सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित हो, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विवाद समाप्त किया जा सके. क्षेत्र और समाज के हित में आपसी विश्वास बनाना सबसे जरूरी है."