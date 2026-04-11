गोरखपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद राधा मोहन का दावा- "अपने बल पर चुनाव जीतने जा रही है BJP"
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बड़ा दावा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:56 PM IST
गोरखपुर : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर पहुंचे. शनिवार को उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बड़ा दावा किया है. उनका दावा है कि असम में हमारी सरकार बन चुकी है. पुडुचेरी में हमारी सरकार बन चुकी है.
उन्होंने दावा किया केरल में तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्स के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं. और स्पष्ट हो गया है कि आगामी 10 साल में केरल में भाजपा में पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी. बंगाल का चुनाव हम जीतने की सीमा पर खड़े हैं. तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है.
हुमायूं कबीर के बयान पर उन्होंने कहा कि वह 10 हजार करोड़ भी कह सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के लेनदेन में विश्वास नहीं करती है. हम अपने बल पर मजबूत हैं और हम देश में सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा". इसमें सिर्फ प्रशासनिक भ्रष्टाचार ही नहीं राजनीतिक भ्रष्टाचार भी आता है.
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्ट तौर तरीकों पर कभी भी सहमत नहीं रही है. वह यह सब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि उनका बाजार बन जाएगा, पर बाजार नहीं बना तो लौटकर बुद्धू घर को आये. टीएमसी की अधूरी इच्छा है कि भाजपा को गाली देंगे तब हम तुमको वापस लेंगे. इस रणनीति के तहत व भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उतनी उनकी हैसियत भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सोच भी नहीं है. यह सब झूठ का आडंबर है, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर चुनाव जीतने जा रही है.
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