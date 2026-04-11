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गोरखपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद राधा मोहन का दावा- "अपने बल पर चुनाव जीतने जा रही है BJP"

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर पहुंचे. शनिवार को उन्होंने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बड़ा दावा किया है. उनका दावा है कि असम में हमारी सरकार बन चुकी है. पुडुचेरी में हमारी सरकार बन चुकी है. राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने दावा किया केरल में तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर फोर्स के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं. और स्पष्ट हो गया है कि आगामी 10 साल में केरल में भाजपा में पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी. बंगाल का चुनाव हम जीतने की सीमा पर खड़े हैं. तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है.