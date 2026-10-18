औरैया में सांसद प्रकाश पाल बोले- 13 करोड़ वोट कटने के आरोप सही होते तो देश में बड़ी क्रांति हो जाती
सांसद प्रकाश पाल ने कहा, चुनावों में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:42 PM IST
औरैया : भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए मतदाता सूची से 13 करोड़ वोट काटे जाने के आरोपों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए होते, तो देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से हारने के बाद विपक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश करता है.
प्रकाश पाल औरैया में आयोजित निकाय चुनाव मतदाता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से हार स्वीकार है, लेकिन भाजपा से हारने पर वह अलग-अलग तरह के आरोप लगाने लगती है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनावी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे अंतरराष्ट्रीय एजेंडे का रूप देने की साजिश कर रहा है.
सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है. इसी तरह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कमजोर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 59 साल से तमिलनाडु, 49 साल से पश्चिम बंगाल और 41 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है.
उन्होंने कहा, मोदी सरकार की नीतियों और मजबूत नेतृत्व से अंतरराष्ट्रीय शक्तियां चिंतित हैं. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं. भाजपा नेता ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक हताशा से जोड़ते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनावी परिणामों का सम्मान किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें : 'एडुलीडर्स' ने यूपी में तैयार किए 45000 ट्रेंड टीचर, रोजाना 20 लाख बच्चों तक पहुंच रहा रीडिंग मटेरियल