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औरैया में सांसद प्रकाश पाल बोले- 13 करोड़ वोट कटने के आरोप सही होते तो देश में बड़ी क्रांति हो जाती

सांसद प्रकाश पाल ने विपक्ष पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए मतदाता सूची से 13 करोड़ वोट काटे जाने के आरोपों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए होते, तो देश में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में लगातार मिल रही हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से हारने के बाद विपक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की कोशिश करता है.

प्रकाश पाल औरैया में आयोजित निकाय चुनाव मतदाता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से हार स्वीकार है, लेकिन भाजपा से हारने पर वह अलग-अलग तरह के आरोप लगाने लगती है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनावी हार को स्वीकार करने के बजाय उसे अंतरराष्ट्रीय एजेंडे का रूप देने की साजिश कर रहा है.