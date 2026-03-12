ETV Bharat / state

मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल के नीचे क्या अवैध कब्जे का डर?, लक्ष्मीकांत वाजपेई ने राज्यसभा में क्या कहा...

राज्यसभा में उठाया मुद्दा, प्रस्ताव के साथ कुल 14 सांसदों का समर्थन पत्र भी दिया.

डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा में भाषण देते हुए
डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा में भाषण देते हुए (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
मेरठ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शून्य काल के दौरान संसद में मेरठ को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं. सांसद ने कहा कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल लाइन के नीचे बाजार विकसित करना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा. वहां दुकान और भोजनालय बनाने के साथ-साथ जन सुविधा केंद्र भी विकसित करना चाहिए.

लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक की कनेक्टिविटी में एनसीईआरटीसी की परियोजना में 32 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है. ऐसे में कॉरिडोर के नीचे खाली स्थान को सुनियोजित उपयोग करके वहां बाजार विकसित किया जाए, जिससे वहां होने वाले अनियोजित कब्जा से मुक्ति मिल जाएगी. इससे एनसीईआरटीसी को भी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा. साथ ही रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो यहां न सिर्फ बाजार विकसित किया जा सकता है, बल्कि इससे लोगों को रोटी रोजगार भी मिलेगा.

औद्योगिक दर पर भूमि मिले तो ये अच्छा रहेगा: इस दौरान संसद में ज्वेलरी पार्क के लिए भी औद्योगिक दर पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी. उन्होंने कहा कि मेरठ में वेदव्यास पुरी में ज्वेलरी पार्क के लिए 36 हजार वर्ग मीटर भूमि में बनना प्रस्तावित है. ऐसे में वहां अगर व्यवसायिक दर पर न मिलकर, अगर औद्योगिक दर पर भूमि मिले तो ये अच्छा रहेगा. क्योंकि मेरठ में एक ज्वेलरी पार्क के लिए काफी समय से व्यापारी मांग उठने आ रहे हैं. ऐसे में मेरठ वह स्थान है, जहां एशिया में हाथ से बने जेवर भी यहीं से तैयार होकर जाते हैं.


2000 से ज्यादा दुकानदार: लक्ष्मीकांत वाजपेई ने कहा कि 30 हजार कारीगर मेरठ में ज्वेलरी निर्माण से जुड़े हैं. 2000 से ज्यादा दुकानदार यहां हैं. 20 बड़े थोक व्यापारी भी मेरठ में है. ऐसे में यह उद्योग प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय करता है, जिससे सरकार को भी लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रुपए की जीएसटी मिलती है. ऐसे में अगर सरकार इस तरफ ध्यान देगी तो इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि सरकार के लिए राजस्व भी बढ़ेगा.

14 सांसदों का समर्थन: राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई ने कहा कि इस प्रस्ताव को यूपी के 8 सांसदों के अलावा असम, त्रिपुरा,राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के सांसदों समेत कुल 14 ने अपनी सहमति भी जताई और अपना समर्थन पत्र भी दिया है.

