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राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा कार हादसे में घायल, रायपुर AIIMS में भर्ती, खरोरा में बंगोली के पास हुई दुर्घटना

सांसद लक्ष्मी वर्मा की कार का एक्सीडेंट ( ETV BHARAT )

बलौदाबाजार/ रायपुर: छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सड़क हादसे में घायल हो गईं. शुक्रवार को बलौदाबाजार में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौटते समय खरोरा थाना क्षेत्र के बंगोली के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में सांसद के हाथ में चोट आई है. उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और बेहतर उपचार के लिए उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त कार में सांसद लक्ष्मी वर्मा के अलावा उनके बेटे, गनमैन और चालक सहित चार लोग सवार थे. दुर्घटना में चालक और गनमैन को भी चोटें आई हैं. चालक के पैर में चोट आने की जानकारी सामने आई है.