राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा कार हादसे में घायल, रायपुर AIIMS में भर्ती, खरोरा में बंगोली के पास हुई दुर्घटना
बलौदाबाजार से रायपुर लौटते समय हुआ हादसा, चालक और गनमैन भी घायल, खरोरा थाना पुलिस जांच में जुटी. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 10:56 PM IST
बलौदाबाजार/ रायपुर: छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सड़क हादसे में घायल हो गईं. शुक्रवार को बलौदाबाजार में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर लौटते समय खरोरा थाना क्षेत्र के बंगोली के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में सांसद के हाथ में चोट आई है. उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और बेहतर उपचार के लिए उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त कार में सांसद लक्ष्मी वर्मा के अलावा उनके बेटे, गनमैन और चालक सहित चार लोग सवार थे. दुर्घटना में चालक और गनमैन को भी चोटें आई हैं. चालक के पैर में चोट आने की जानकारी सामने आई है.
बंगोली के पास कैसे हुआ हादसा?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सांसद लक्ष्मी वर्मा बलौदाबाजार में कार्यक्रम में शामिल होकर रायपुर लौट रही थीं. इसी दौरान खरोरा के बंगोली के पास उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. सांसद को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किए जाने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है.
सांसद के परिचित ने दी स्वास्थ्य की जानकारी
ETV भारत से बातचीत में सांसद लक्ष्मी वर्मा के परिचित अनुपम अग्रवाल ने बताया कि सांसद की स्थिति फिलहाल ठीक है. उनके हाथ में चोट आई है. साथ मौजूद अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. चालक को भी चोट लगने की जानकारी दी गई है. बेहतर उपचार के लिए सांसद को रायपुर लाया गया है.
खरोरा पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद खरोरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें शामिल वाहनों की भूमिका क्या रही, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल घायलों के उपचार पर ध्यान दिया जा रहा है.
सीएम साय ने हादसे पर दुख जताया
सीएम विष्णुदेव साय ने लक्ष्मी वर्मा के हादसे पर ट्वीट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी के सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ. प्रभु श्रीराम से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.
राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी के सड़क दुर्घटना में घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्रीराम से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। @laxmivermabjp— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 27, 2026
स्वास्थ्य मंत्री ने भी हादसे पर चिंता जाहिर की
हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि रायपुर–खरोरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में माननीय राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी सहित अन्य लोगों के घायल होने की सूचना अत्यंत दुखद है. ईश्वर से प्रार्थना है कि लक्ष्मी वर्मा जी एवं हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिजनों के बीच लौटें.
रायपुर–खरोरा मार्ग पर हुए सड़क हादसे में माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी सहित अन्य लोगों के घायल होने की सूचना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी एवं हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिजनों के बीच लौटें। @laxmivermabjp— Shyam Bihari Jaiswal (@ShyamBihariBjp) November 27, 2026
इसी मार्ग पर कुछ देर पहले भी हुआ था हादसा
बताया जा रहा है कि इसी मार्ग पर कुछ देर पहले रायपुर से खरोरा की ओर जा रही एक कार और खरोरा से रायपुर की तरफ आ रहे ट्रैक्टर के बीच भी आमने-सामने की टक्कर हुई थी. इस दुर्घटना में भी कई लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को खरोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है.