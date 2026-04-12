नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक, महिलाएं अब नीति-निर्धारण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी: सांसद लक्ष्मी वर्मा
दुर्ग में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की. कहा कि महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 12, 2026 at 9:01 PM IST
दुर्ग: नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर बीजेपी जगह-जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रही है. दुर्ग के सर्किट हाउस में भी राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इसे भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पड़ाव बताया. उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक अधिकार अब मिला है, और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में.
'महिलाओं की अब नीति-निर्धारण में होगी अहम भूमिका'
सांसद वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी, बल्कि नीति-निर्धारण की मुख्य भूमिका में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों और कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि ठोस निर्णय लेने की इच्छाशक्ति का अभाव रहा.
PM मोदी की तारीफ
राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि पहले भी महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाए गए, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित कराने का साहस किसी ने नहीं दिखाया. प्रधानमंत्री मोदी ने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इस विधेयक को न केवल पेश किया बल्कि इसे पारित कराकर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया.
जल्द अधिनियम प्रभावी होगा
सांसद ने विश्वास जताया कि वर्ष 2029 तक यह अधिनियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा. इसके लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सदनों में पहुंचेंगी, जिससे देश की राजनीति में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हैं.
अंत में, उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत करें.