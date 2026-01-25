धनबाद में राज्य सरकार पर बरसे खीरु महतो, बोले- झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद खीरू महतो धनबाद पहुंचे.
Published : January 25, 2026 at 6:06 PM IST
धनबाद: जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरु महतो ने धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.
उन्होंने कहा कि धनबाद में पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी, साथ ही धनबाद में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करना है, ताकि सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके. जिससे नगर निगम चुनाव में एनडीए की ओर से मेयर प्रत्याशी को मैदान में उतरा जा सके.
झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की जरूरत: खीरु महतो
धनबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद खीरु महतो ने झारखंड में राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करना है. धरना प्रदर्शन के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क, नल जल, शिक्षा, स्वास्थ और बिजली के मामले में भरपूर विकास किया है, जबकि झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है बावजूद इसके यहां लोग रो रहे हैं, मर्माहत हैं, दुःखी हैं.
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सच में घूमने का क्षेत्र बन रहा है, चाहे जिस तरफ से चले जाएं, लगता है आप बिहार में न होकर किसी दूसरे बड़े शहर में पहुंच चुके हैं.
राज्य सरकार नहीं भेजती केंद्र को विकास योजनाओं की सूची
खीरु महतो ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा झारखंड में विकास कार्य के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. भगवान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि कुछ विकास हो सके. उन्होंने आगे कहा कि सुना है कि मुख्यमंत्री विदेश गए थे, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, पार्लियामेंट में अक्सर यहां के विकास का मुद्दा उठाया जाता है ताकि यहां कुछ काम हो सके. खीरु महतो ने राज्य सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि झारखंड सरकार कभी भी विकास योजना की सूची केंद्र सरकार को नहीं भेजती है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार झारखंड में होने वाले विकास कार्यों में मदद नहीं कर पाती है.
अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं विपक्ष
इसके साथ ही उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. विपक्ष अपने धर्म का पालन भी नहीं कर रहा है, पहले एसआईआर की रट लगाकर कह रहे थे कि मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और इसका आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे. लेकिन यह कार्य तो चुनाव आयोग का है, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका कहां है.
मणिपुर हिंसा पर राग अलाप रहा था विपक्ष
इससे पूर्व विपक्ष मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों का राग अलाप रहा था जबकि ये हिंसा, कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी. गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा था कि मणिपुर से कहीं ज्यादा लोगों की हत्या तो पश्चिम बंगाल में हो रही है. इस पर विपक्ष ने कुछ क्यों नहीं कहा. उन्होंने विपक्ष को मुद्दाविहीन दल बताया.
