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'BDC और जिला परिषद की कोई वैल्यू नहीं...' सीएम सुक्खू के बयान पर भड़की भाजपा

बता दें कि शिमला में पर्यावरण दिवस पर मिनी मैराथन का आयोजन किया था. जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद मीडिया ने सीएम सुक्खू से पंचायत चुनाव में भाजपा के जीत के दावों को लेकर सवाल पूछा. जिसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा जिला परिषद और बीडीसी की कोई वैल्यू नहीं है.

शिमला: भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषद एवं बीडीसी चुनावों को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है. हर्ष महाजन ने कहा कि यह बयान न केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बल्कि उन लाखों मतदाताओं का भी अपमान है, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों का चयन किया है. मुख्यमंत्री को इस गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बीजेपी जिस प्रकार से 5 गुटों में बंटी है. वो बोल रहे है जिला परिषद में हमारे प्रत्याशी जीते हैं. भाई जिनको तुमने टिकट नहीं दिया उसकी जीत पर तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? तुमने जो घोषित किया उसमें से 90-100 भी नहीं आए, 251 में से. ये जो बार-बार अपने मूंह मियां मिठ्ठू बनने की बात है. वक्त बताएगा. हमारे नेतृत्व में तीन चुनाव हुए है और तीनों चुनाव हमने जीते हैं. शिमला नगर निगम के चुनाव हुए दो तिहाई से जीता, 6 विधानसभा के चुनाव हुए. 6 में कांग्रेस 34 से 40 हुई. तीसरा पंचायत चुनाव हुए, जिसमें नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव हम जीते. प्रधान हम जीते और उप प्रधान हम जीते. इन्ही प्रधान-उप्रधान की ही वैल्यू हैं. जिला परिषद और बीडीसी की कोई वैल्यू नहीं है. इनकी वैल्यू सिर्फ एक दिन की होती है'.

सीएम सुखविंदर पर भाजपा हुई हमलावर

अब सीएम सुक्खू के इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है. राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए. हार की हताशा में लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और धार्मिक आस्थाओं पर टिप्पणी करना किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता.

हर्ष महाजन ने कहा, 'जिला परिषद, बीडीसी, पंचायत और स्थानीय निकाय लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयां हैं. इन संस्थाओं के लिए चुने गए प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इन चुनावों और प्रतिनिधियों के महत्व को कम करके आंकना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है'.

हर्ष महाजन ने कहा कि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी जिला परिषद चुनावों में बुरी तरह पराजित हुई है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में कांग्रेस का जनाधार खिसक चुका है और जनता ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी समर्थन दिया है. चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सरकार के प्रति जनता में भारी असंतोष है. कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री आज भय और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं. स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में जनता ने जो जनादेश दिया है, उसने कांग्रेस नेतृत्व की नींद उड़ा दी है. यही कारण है कि अब हार की समीक्षा करने के बजाय जनता के फैसले को ही छोटा साबित करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है. स्थानीय निकायों, नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायत स्तर पर मिले जनादेश ने यह संकेत दे दिया है कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है. आने वाले समय में यह जनाक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

वहीं, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीएम सुक्खू से माफी मांगने को कहा है. सुधीर शर्मा ने लिखा मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी चुने हुए प्रतिनिधियों का और मतदाताओं का अपमान है. इस टिप्पणी के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

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