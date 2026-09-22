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हिमाचल की इन 3 सड़कों को मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा, मजबूत होगी रोड कनेक्टिविटी

रक्षा मंत्रालय ने 11 सड़क परियोजनाओं को किया सूचीबद्ध, हिमाचल की 3 परियोजनाएं शामिल, केंद्र के अधीन होगी निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी.

Rajya Sabha MP Harsh Mahajan
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (@Harsh Mahajan FB)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 4:40 PM IST

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शिमला: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची घोषित की है. इस आदेश के अनुसार परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव की व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन स्ट्रैटेजिक रोड हेड फंड के जरिए की जाएगी. सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका भी संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रहेगी. ये जानकारी हिमाचल प्रदेश के भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दी है.

हिमाचल की ये सड़कें सूची में शामिल

हर्ष महाजन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के आदेश में देशभर की कुल 11 रणनीतिक सड़क परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है. इनमें 7 परियोजनाओं को प्राथमिकता-I और 4 परियोजनाओं को प्राथमिकता-II में रखा गया है. हिमाचल प्रदेश से संबंधित चंबा-किलाड़, खानागुंती-लामखागा दर्रा-हरसिल और वांगतु-मुड-अट्टरगू सड़क परियोजनाएं प्राथमिकता-II की सूची में शामिल हैं.

National Importance Strategic Road Projects
राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची (Ministry of Defence India)

"मेरी निरंतर पहल और पैरवी के परिणामस्वरूप आकांक्षी जिला चंबा के दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले चंबा-किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा मिला है. ये फैसला चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है." - हर्ष महाजन, भाजपा राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश

चंबा के लिए केंद्र सरकार की सौगात

हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा-किलाड़ मार्ग को नेशनल हाईवे डबल लेन (NHDL) स्टैंडर्ड्स के अनुसार विकसित किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय के ज्ञापन में इस परियोजना को लेकर नई सड़क के निर्माण पर विचार करने और किलाड़ तक निर्माणाधीन सड़क के साथ प्रस्तावित मार्ग का एलाइनमेंट निर्धारित करने का उल्लेख है. उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से चंबा जिले के लिए महत्वपूर्ण सौगात है. चंबा-किलाड़ मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने वाली जीवन रेखा है. इस मार्ग के विकसित होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है.

National Importance Strategic Road Projects
चंबा-किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा (Press Note)

चुराह-पांगी के लिए रोड कनेक्टिविटी बड़ी चुनौती

भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि चुराह और पांगी जैसे क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के कारण रोड कनेक्टिविटी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है. रोड कनेक्टिविटी प्रभावित होने पर स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रणनीतिक महत्व की परियोजना के रूप में चंबा-किलाड़ मार्ग को शामिल किए जाने से रोड कनेक्टिविटी को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी. बेहतर रोड कनेक्टिविटी से आवागमन, आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

"चंबा जिले की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना मेरी प्राथमिकताओं में रहा है. इससे पहले भी मेरी पहल और पैरवी के कारण पठानकोट-चंबा-भरमौर मार्ग को एनएचएआई के अधीन लाया गया था. पठानकोट-चंबा-भरमौर मार्ग पर अनेक महत्वपूर्ण पास, टनल और ब्रिज प्रस्तावित हैं. इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है. इस मार्ग के विकास से चंबा और भरमौर क्षेत्र को बेहतर रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी." - हर्ष महाजन, भाजपा राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश

चंबा के मजबूत सड़क ढांचे के लिए महत्वपूर्ण

हर्ष महाजन ने कहा कि पठानकोट-चंबा-भरमौर मार्ग को NHAI के अधीन लाने और चंबा-किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना में शामिल करने के फैसला चंबा जिले के सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं. खास तौर पर चुराह, पांगी और किलाड़ जैसे सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी विकास के नए अवसर प्रदान करेगी. इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

राष्ट्रीय महत्व की सूची में हिमाचल की 3 परियोजनाएं

हर्ष महाजन ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के 13 अगस्त 2026 के आदेश में हिमाचल प्रदेश से संबंधित तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल किया गया है.

  1. चंबा-किलाड़ सड़क
  2. खानागुंती-लामखागा दर्रा-हरसिल सड़क
  3. वांगतु-मुड-अट्टरगू सड़क

"रक्षा मंत्रालय द्वारा तीन सड़कों को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजनाओं की सूची में शामिल करना प्रदेश के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है. हिमाचल की सीमावर्ती एवं जनजातीय क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं का रणनीतिक महत्व होने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के जीवन से भी सीधा संबंध है." - हर्ष महाजन, भाजपा राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश

Rajya Sabha MP Harsh Mahajan
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट करते हुए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन (@Harsh Mahajan FB)

पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का जताया आभार

हर्ष महाजन ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्ति किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. महाजन ने कहा कि चंबा जिले के विकास और यहां के लोगों की मूलभूत जरूरतों को केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी निरंतर प्राथमिकता रही है.

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