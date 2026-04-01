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"बाजार में दवा 50 और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है...", जानिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा?

राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को सदन में एक गंभीर मुद्दा उठाया है.

राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी
राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी (Photo credit: राज्यसभा)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:40 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 10:42 PM IST

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मेरठ : राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में शून्यकाल में एक ही तरह की दवाइयों की कीमतों में असमानता को लेकर एक समान एमआरपी लागू करने की मांग उठाई है. इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पताल इलाज करते हैं, लेकिन मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों की सस्ती दवाइयों के बजाए महंगी दवाइयों का बिल लगाकर इस योजना का दुरुपयोग कर मनमानी करते हैं.

बीजेपी के वरिष्ठतम नेता राज्यसभा डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को एक गंभीर मुद्दा सदन में उठाया है. उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब, उनके इलाज और उनके जीवन से जुड़ा विषय है, जिस पर सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था और लागू भी हुआ था. योजना का लाभ भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद ही गंभीर है.


उन्होंने कहा कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि बाजार में एक ही साॅल्ट की दवा 50 रुपये और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है, जो कि आम आदमी का सीधे तौर पर आर्थिक शोषण है. उन्होंने कहा कि ऐसा नियमन की कमी की वजह से हो रहा है.

उन्होंने कहा कि दवाइयों के साॅल्ट जब एक हैं, तब एक ही साॅल्ट की एक दवा की गोली की कीमत 10 रुपये और एक गोली की कीमत 50 रुपये क्यों है? उन्होंने कहा कि काम साॅल्ट करता है, कीमत नहीं करती. उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग को इस दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि एमआरपी निर्धारित करने की आवश्यकता है. साथ ही 30 सांसदों के समर्थन पत्र भी अपने द्वारा उठाई गई मांग के समर्थन में उन्होंने प्रस्तुत करते हुए मांग पत्र के रूप में सौंपे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिये जो लोग जाते हैं, वहां के चिकित्सक ब्रांडेड दवाई लिखकर और उसमें आयुष्मान योजना की जो राशि है, उसमें से पलीता लगाने का काम करते हैं.

उन्होंने कहा कि दवाओं के एक ही साॅल्ट की कीमत एक की जाए. कंपनियों की मनमानी पर पूर्णविराम लगे और मरीज को उचित कीमत पर दवा मिले. इसके लिये सरकार के पास अधिकार भी है. उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कई तर्क भी दिए.

यह भी पढ़ें : मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल के नीचे क्या अवैध कब्जे का डर?, लक्ष्मीकांत वाजपेई ने राज्यसभा में क्या कहा...

Last Updated : April 1, 2026 at 10:42 PM IST

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