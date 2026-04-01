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"बाजार में दवा 50 और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है...", जानिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा?

मेरठ : राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में शून्यकाल में एक ही तरह की दवाइयों की कीमतों में असमानता को लेकर एक समान एमआरपी लागू करने की मांग उठाई है. इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पताल इलाज करते हैं, लेकिन मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों की सस्ती दवाइयों के बजाए महंगी दवाइयों का बिल लगाकर इस योजना का दुरुपयोग कर मनमानी करते हैं.

बीजेपी के वरिष्ठतम नेता राज्यसभा डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को एक गंभीर मुद्दा सदन में उठाया है. उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब, उनके इलाज और उनके जीवन से जुड़ा विषय है, जिस पर सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने की जरूरत है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से गरीब परिवार के लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था और लागू भी हुआ था. योजना का लाभ भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह विषय बेहद ही गंभीर है.



उन्होंने कहा कि आज की तारीख में स्थिति यह है कि बाजार में एक ही साॅल्ट की दवा 50 रुपये और 500 रुपये के अंतर से मिल रही है, जो कि आम आदमी का सीधे तौर पर आर्थिक शोषण है. उन्होंने कहा कि ऐसा नियमन की कमी की वजह से हो रहा है.

