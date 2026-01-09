लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में कोर्ट के आदेश का दीपक प्रकाश ने किया स्वागत, कहा-लालू यादव के डीएनए में है भ्रष्टाचार
लालू प्रसाद और उनके परिवार पर लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश का भाजपा सांसद ने स्वागत किया है.
Published : January 9, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आज शुक्रवार को पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी सांसद मीसा भारती सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का आरोप तय करने का आदेश दिया है. इसपर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है.
"लालू प्रसाद यादव के डीएनए में भ्रष्टाचार"
झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि लालू एंड कंपनी पर कोर्ट ने आरोप तय किया हो. दीपक प्रकाश ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के स्वभाव में, कार्य पद्धति में और उनके डीएनए में भ्रष्टाचार और घोटाले का अंबार है.
अदालत का फैसला स्वागत योग्य-दीपक प्रकाश
दीपक प्रकाश ने कहा कि अदालत का फैसला स्वागत और अभिनंदन योग्य है. उन्होंने कहा कि न्याय के रास्ते पर देश चलता है और इस परिवार ने देश के साथ जो अन्याय किया है, उसका करारा जवाब इन्हें मिला है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने औपचारिक रूप से इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 29 जनवरी तय की है.
