पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप

हजारीबाग में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में मौजूद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हजारीबाग में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है और जब वहां के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो तो उसे बैलेंस करने के लिए महाकाल मंदिर निर्माण में योगदान का दावा किया जा रहा है. दीपक प्रकाश ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है.

बयान देते राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि जिन लोगों ने देश को दोनों हाथों से लूटा, भारत के मंदिरों को लूटा, संस्कृति को लूटा उसके नाम पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारे पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है और जब पूरे बंगाल में इस बात का विरोध शुरू हुआ तो ममता बनर्जी मुद्दे को बैलेंस करने के लिए महाकाल मंदिर निर्माण में अपना योगदान का दावा कर रही हैं.

निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर का बंगाल में विरोध

भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक) सी मुरुगन पहुंचे थे. उन्हें मगराहाट में हियरिंग सेंटर जाना था, लेकिन उन्हें वोटरों के एक ग्रुप के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था. इस दौरान उनकी कार पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया. जिसमें उनकी कार का हैंडल टूट गया था. दीपक प्रकाश ने कहा कि ऐसे लोगों को खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.

