सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में उठाया डायन-बिसाही का मामला, झारखंड में अमानवीय अत्याचार रोकने की मांग की
राज्यसभा सांसद ने दीपक प्रकाश ने सदन में डायन-बिसाही का मामला उठाया.
Published : March 10, 2026 at 7:25 PM IST
रिपोर्टः भुवन किशोर झा
रांचीः भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से झारखंड में डायन-बिसाही जैसी कुप्रथा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यह कुप्रथा न केवल महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकारों पर सीधा प्रहार है, बल्कि पूरे समाज के माथे पर कलंक भी है.
सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधुनिक युग में भी झारखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के कारण महिलाओं, विशेषकर वृद्ध, विधवा और असहाय को डायन घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद उनके साथ सामाजिक बहिष्कार, मारपीट, अमानवीय व्यवहार और कई बार जघन्य हत्या जैसी घटनाएं तक सामने आती हैं. उन्होंने इसे सभ्य समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक बताया.
दीपक प्रकाश ने बताए रोकथाम के सुझाव
राज्यसभा में दीपक प्रकाश ने डायन बिसाही जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए तीन प्रमुख उपाय सुझाए. पहला, वर्तमान कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए दोषियों को त्वरित और कठोर सजा सुनिश्चित की जाए. दूसरा, राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरण अभियान चलाकर अंधविश्वास के विरुद्ध सामाजिक चेतना को मजबूत किया जाए. तीसरा, सरकार, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों को मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सामूहिक पहल करनी होगी.
सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि डायन-बिसाही जैसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने और आपसी सौहार्द्र पर भी गंभीर आघात हैं. उन्होंने समाज से भी आह्वान किया कि अंधविश्वास के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाए, तभी इस अमानवीय कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ेंः
दीपक प्रकाश ने कहा पांच साल तक निकाय में लूटते रहे अधिकारी, यूजीसी पर भी रखी बात
राज्यसभा में गूंजी उरांव और संथाल समाज की अस्मिता की आवाज, दीपक प्रकाश ने की आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर की मांग
कैरव गांधी अपहरण: दीपक प्रकाश ने की झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की आलोचना, कहा- आंदोलन की बजाय घूम रहे विदेश