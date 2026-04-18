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पीएम से मिले सांसद दीपक प्रकाश, आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर के निर्माण का किया आग्रह

राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

Rajya Sabha MP Deepak Prakash met with PM Narendra Modi in New Delhi
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की प्रधानमंत्री से मुलाकात. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 7:54 PM IST

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रांचीः झारखंड की गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने को लेकर आज शनिवार झारखंड भाजपा के राज्यसभा सांसद सह बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

इस दौरान दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर देश की प्राचीनतम संस्कृति के संवाहक उरांव, मुंडा एवं संथाल आदिवासी समाज की अस्मिता, आस्था तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहरों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया.

उन्होंने प्रधानमंत्री को मुंडा और उरांव जाति की गौरवशाली इतिहास उनकी वीरता, स्वाभिमान एवं संघर्ष अपनी संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और अधिकारों की रक्षा,'मांझी-पारगनैत' एवं 'खुंटकट्टी' जैसे पारंपरिक तंत्र सामाजिक संतुलन और सामुदायिक जीवन की सुदृढ़ नींव तथा उनकी पड़हा व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक संगठन, न्याय एवं सामूहिक नेतृत्व के आदर्श के बारे में बताया.

पीएम से आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर निर्माण का आग्रह

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, आस्था एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास से जुड़े क्षेत्र पर कार्य करने की वकालत की. इसमें विशेष रूप से रोहतास गढ़ किला, मुड़मा मेला एवं मरांग बुरु जैसे ऐतिहासिक एवं आस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण, विकास तथा इन्हें जोड़ते हुए आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर के निर्माण का आग्रह किया ताकि गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके.

साथ ही इन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया. पीएम को सौंपे गए ज्ञापन में दीपक प्रकाश ने लिखा है कि उरांव समाज ने अपनी 'पड़हा व्यवस्था' के माध्यम से सामाजिक संगठन, न्याय एवं सामूहिक नेतृत्व का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के मूल्यों के लिए प्रेरणास्रोत है.

वहीं मुंडा समाज ने वीरता, स्वाभिमान एवं संघर्ष की अद्वितीय गाथाएं रचते हुए अपनी संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और अधिकारों की रक्षा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है. उनके 'मांझी-पारगनैत' एवं 'खुंटकट्टी' जैसे पारंपरिक तंत्र सामाजिक संतुलन और सामुदायिक जीवन की सुदृढ़ नींव हैं.

उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास बिहार के रोहतासगढ़ से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो उनके पूर्वजों की स्मृतियों और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है. इसी प्रकार, झारखंड के रांची स्थित मांडर प्रखंड का मुड़मा स्थल आदिवासी समाज की 'पड़हा परंपरा का उद्गम स्थल है.

वहीं संथाल समाज के लिए मारंग बुरु (पारसनाथ पहाड़) सर्वोच्च आस्था का प्रतीक है, जो उनकी आध्यात्मिक चेतना एवं सांस्कृतिक पहचान का जीवंत केंद्र है. हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में यह पहल न केवल आदिवासी समाज के गौरव को सशक्त करेगी, बल्कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी.

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