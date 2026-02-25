ETV Bharat / state

मिर्जापुर में राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने इथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन, कहा हरित ऊर्जा में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा

मिर्जापुर में राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया. ( ETV Bharat )