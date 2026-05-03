देवभूमि में मुख्यमंत्री के लिए अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं: राज्यसभा सांसद
राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री पर भाजपा नेता की टिप्पणी न सिर्फ असम्मानजनक है, बल्कि देवभूमि की संस्कृति के भी विपरीत है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 6:50 PM IST
धर्मशाला: राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष कांगड़ा अनुराग शर्मा ने आज भाजपा नेताओं पर जमकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में किसी भी जनप्रतिनिधि खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है. अनुराग शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के एक नेता हैं जो रोज सुबह उठते ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं.
"किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कि “आपका कद छोटा है”, न सिर्फ असम्मानजनक है, बल्कि देवभूमि हिमाचल की संस्कृति के भी विपरीत है. ऐसे बयानों का यहां कोई स्थान नहीं होना चाहिए." - अनुराग शर्मा, राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष
भाजपा की अंदरूनी स्थिति पर कटाक्ष
इसके साथ ही अनुराग शर्मा ने भाजपा की अंदरूनी स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में लंबे समय से जुड़े समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि बाहरी नेताओं को महत्व दिया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपेक्षा के चलते बाहर हुए हैं और कांग्रेस ऐसे नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार है.
'अपनी आय के स्त्रोत सार्वजनिक करें भाजपा नेता'
वहीं, संपत्ति और पारदर्शिता के मुद्दे पर अनुराग शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया है और भाजपा नेताओं को भी अपनी आय के स्रोतों को सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने बताया कि वे 1994 से एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर राज्यसभा तक पहुंचे हैं.
सदन में उठाए जाएंगे ये मुद्दे
राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने संसद में प्रदेश के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान के लिए केंद्र से पर्याप्त सहायता की मांग की गई है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर-पठानकोट रेलवे लाइन को सुचारू करने और ब्रॉडगेज में बदलने का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा. केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है और इस पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने फोरलेन परियोजनाओं में हो रही देरी पर भी चिंता जताई, जिससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है.
नगर निगम चुनावों पर बड़ा दावा
राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में हो रहे नगर निगम चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के तहत आने वाले पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहेगा. उन्होंने कहा कि पालमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी मेयर और डिप्टी मेयर सहित अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे. धर्मशाला को लेकर उन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2022 और अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस का प्रभाव रहा है और इस बार भी पार्टी संगठित होकर मैदान में उतरी है. उन्होंने दावा किया कि धर्मशाला नगर निगम में भी कांग्रेस मेयर और डिप्टी मेयर बनाएगी.
"कांग्रेस ने हर वार्ड में उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें नए चेहरों, युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन रखा गया है. ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को भली-भांति समझते हैं." - अनुराग शर्मा, राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष
'कांग्रेस में है संगठनात्मक मजबूती'
अनुराग शर्मा ने कहा कि कांगड़ा के एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा तक पहुंचने का अवसर मिला है, जो कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है. उन्होंने धर्मशाला के विकास में कांग्रेस के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नींव कांग्रेस शासनकाल में रखी गई थी. अनुराग शर्मा ने गगल एयरपोर्ट के विस्तार को क्षेत्र के पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए अहम बताते हुए कहा कि इससे कांगड़ा को नई दिशा मिलेगी.
भाजपा पर कांग्रेस नेता ने साधा निशाना
वहीं, इस मौके पर धर्मशाला के नेता देवेंद्र जग्गी ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दल बदल कर भाजपा में गए नेताओं का व्यवहार अब वहां भी सवालों के घेरे में है. जग्गी ने कहा कि धर्मशाला में भाजपा का एक नेता, जो पहले कांग्रेस में था, उस समय कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करता रहा और अब भाजपा में शामिल होकर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नई युवा टीम के नाम पर उन कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिन्होंने वर्षों तक भाजपा के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी.