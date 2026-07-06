इस देश का खाते हैं तो..., भारत के लिए एक कानून होना सही बात - सतीश पूनिया
बातचीत के दौरान पूनिया ने कहा कि भारत भू-भाग पर रहने वालों के लिए एक कानून होना सही बात है.
Published : July 6, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 1:20 PM IST
जोधपुर : राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि 'मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान देकर उन लाखों कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं.' सोमवार को जोधपुर दौरे पर आए पूनिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि काम के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के लिए काम समय आने पर पार्टी देती है. वह कार्यकर्ता की क्षमता का रिवॉर्ड है. बातचीत के दौरान पूनिया ने समान नागरिक संहिता परिसीमन सहित कई विषयों पर बात की.
उन्होंने कहा कि भारत भू-भाग पर रहने वालों के लिए एक कानून होना सही बात है. इस देश का खाते हैं तो इस देश का गाना भी होगा. रिफाइनरी पर अशोक गहलोत के बयान पर पूनिया ने कहा कि दिल्ली और प्रदेश में एक मिजाज की सरकार नहीं होने से परेशानी होती है. घोषणा कांग्रेस ने की थी, लेकिन इसे पूरा भाजपा की सरकार ने किया है.
पढे़ं. सतीश पूनिया ने यमुना जल समझौते को बताया ऐतिहासिक, कहा- शेखावाटी के लिए संजीवनी बनेगी 34 हजार करोड़ की योजना
देश में होने वाले परिसीमन को लेकर पूछे गए सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन परेशानी यह है कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत संविधान से निकली हुई किसी चीज को मानने को तैयार नहीं हैं. परिसीमन समय की मांग है. यह 1952 से चली आ रही है. निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. निर्धारित मापदंड से परिसीमन संवैधानिक तरीके से होगा. इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है. जोधपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया.
इस देश के जाए,— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) July 6, 2026
जो इस देश में खाए,
तो इस देश की गाना भी पड़ेगा।
📍 जोधपुर सर्किट हाउस pic.twitter.com/A7NXCdhqtR
भू-भाग पर भिन्नता नहीं हो, इसीलिए यूसीसी : राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि यहां जन्म लेने वाले व्यक्ति को सड़क पर चलने से लेकर चुनाव लड़ने की सहूलियत इज्जत के साथ मिलती है. सभी नागरिकों के लिए कानून हैं, जो भारत में जन्मे हैं, जो भारत पुत्र कहलाते हैं और जिनको घुसपैठिया नहीं कह सकते. ऐसे में भारत के भू-भाग पर किसी तरह की भिन्नता नहीं हो, इसीलिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए. इसका सभी पालन करें, यह विकसित भारत का सपना है.