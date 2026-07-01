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सतीश पूनिया ने यमुना जल समझौते को बताया ऐतिहासिक, कहा- शेखावाटी के लिए संजीवनी बनेगी 34 हजार करोड़ की योजना

​सांसद पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दक्षिणी राजस्थान से जुड़ी देवास परियोजना को भी तेज गति प्रदान की गई है

राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का स्वागत
राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया का स्वागत (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 11:02 AM IST

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डूंगरपुर : राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को डूंगरपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने यमुना जल समझौता लाने की योजना की शुरुआत की थी. इसके बाद के कालक्रम में केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में कई बार कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना को कभी भी धरातल पर क्रियान्वित नहीं किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्यस्थता, सी.आर. पाटिल की पहल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खुद के प्रयासों से यह ऐतिहासिक समझौता मुमकिन हो पाया है. इस फैसले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बड़ी उदारता दिखाते हुए राजस्थान के हितों को ध्यान में रखा और एक बेहतरीन संतुलन के साथ यह एग्रीमेंट साइन हुआ.

राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया (ETV Bharat Dungarpur)

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​उन्होंने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह लगभग 34,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 300 किलोमीटर से भी अधिक लंबी पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी. इसके जरिए विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जहां पानी का स्तर धरातल से काफी नीचे चला गया है और जल का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है. अब पाइप के जरिए वहां यमुना का पानी पहुंचेगा, जिससे राजस्थान के इन तीन जिलों को शुरुआत में पेयजल और आने वाले समय में सिंचाई के लिए भरपूर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होगी. इस फैसले से राजस्थान के साथ-साथ हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों को लाभ होगा. यह समझौता देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नजीर और मिसाल बनेगा कि किस प्रकार आपसी संतुलन बिठाकर जटिल जल समझौतों को लागू किया जा सकता है.

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दक्षिणी राजस्थान को भी मिलेगी पेयजल और सिंचाई की सुविधा : ​माही बांध के पानी को जालोर ले जाने के विरोध पर राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में जल संकट और विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकार प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी को पानी की समुचित सहूलियत मिले, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है. पानी एक ऐसी संपदा है जो सभी के लिए है. इसका किस प्रकार सही वितरण हो और आमजन को कैसे सहूलियत दी जाए, इस पर सरकार सभी पक्षों की बात सुनकर ही कोई फैसला लेगी.

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किसी भी योजना की उपयोगिता और व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा और किसी भी क्षेत्र या नागरिक के हितों की अनदेखी नहीं होगी. ​​कडाना बांध में जा रहे अतिरिक्त पानी को डूंगरपुर लाने की मांग पर पूनिया ने कहा कि ERCP (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक काम हुआ है, जिससे पूर्वी राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है. इसके साथ ही यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र की पानी की प्यास बुझाई जा सकेगी.

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सुदूर दक्षिण में भी पहुंचेगा विकास और पानी : ​सांसद पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दक्षिणी राजस्थान से जुड़ी देवास परियोजना को भी तेज गति प्रदान की गई है और उस पर भी काफी तेजी से बातचीत और काम चल रहा है. सांचौर में गुजरात से नर्मदा नदी के जरिए पानी नहीं आता, तो आज वहां की तस्वीर नहीं बदलती. आज वहां के किसान नर्मदा के पानी से भरपूर फायदा उठा रहे हैं. सरकार इन सभी पक्षों को अपने ध्यान में रख रही है कि सुदूर दक्षिण (जैसे डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र) के लोगों को भी पेयजल से लेकर सिंचाई तक की तमाम जरूरी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकें. सर्किट हाउस आगमन पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या और सुरेश फलोजिया समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

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