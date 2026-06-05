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राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने किया नामांकन दाखिल, 71 विधायकों के समर्थन का दावा

नीरज डांगी ने कहा कि हमारे पास कांग्रेस के 67 और 4 कांग्रेस समर्थित विधायकों को मिलाकर 71 वोटों का समर्थन है.

Neeraj Dangi filing his nomination
नामांकन दाखिल करते नीरज डांगी (Source- Tikaram Jully Media team)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में रिक्त हुई राज्यसभा की तीन सीटों में भाजपा-कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी ने अपना नामांकन दाखिल किया. शुक्रवार को दोपहर नीरज डांगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक रफीक खान सहित पार्टी के अन्य विधायक प्रस्तावकों की मौजूदगी में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया. राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी ने तीन नामांकन दाखिल किए हैं. इससे पहले नीरज डांगी विधानसभा पहुंचे. जहां वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के तमाम विधायकों ने उनका स्वागत किया और इसके पश्चात नीरज डांगी ने नामांकन दाखिल किया.

'हमारे पास पूर्ण बहुमत': वहीं, नामांकन दाखिल करने के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज डांगी ने राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कहा कि यह कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की आदत है. उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा चुनाव में चौथा उम्मीदवार आएगा, तो वो भाजपा की तरफ से आएगा. कांग्रेस की तरफ से नहीं. डांगी ने कहा कि जीत के लिए 51 विधायकों का समर्थन जरूरी है. हमारे पास कांग्रेस के 67 और 4 कांग्रेस समर्थित विधायकों को मिलाकर 71 वोटों का समर्थन है. कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, कोई परेशानी नहीं होगी. डांगी ने कहा कि 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था, लेकिन तब भी कांग्रेस के पास 125 विधायकों का समर्थन था और सभी 125 विधायकों के वोट हमें मिले थे. भाजपा ने सरकारों को गिराने की परिपाटी बना रखी है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है.

कांग्रेस प्रत्याशी ने किया ये दावा, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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'कांग्रेस पार्टी एकजुट': वहीं, जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है. बीजेपी राज्यसभा चुनाव में जो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं तलाश रही है, वो यहां पर चलने वाली नहीं है. राजस्थान में कांग्रेस बहुमत से बहुत आगे है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ. एक और बच्ची ने आत्महत्या कर ली है. सरकार इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही है. अभी तक भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है. अब सीबीएसई के 98 लाख बच्चों का भविष्य भी इस सरकार ने खराब कर दिया है. उन्होंने कहा कि सीबीएसई एग्जाम में स्क्रीन मार्किंग का काम भाजपा सरकार ने शुरू किया था. जिस कंपनी को इसका ठेका दिया था वो कंपनी तेलंगाना में ब्लैक लिस्टेड है. पिछले 7 सालों में देखें तो इस बार सीबीएसई का रिजल्ट 3:30 परसेंट कम हुआ है. राजस्थान में भी 5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं. प्रदेश में शिक्षा का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है.

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