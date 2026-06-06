राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी का दावा, 'बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार उतारा, तो मिलेगी हार'
कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव प्रत्याशी नीरज डांगी का कहना है कि आज चुनाव हो जाएं, तो भाजपा जीतने की स्थिति में नहीं है.
Published : June 6, 2026 at 6:56 PM IST
जयपुर: कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नीरज डांगी का कहना है कि राजस्थान में दलित अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राजस्थान में सरकार नाम की चीज नहीं है, अगर आज चुनाव हो जाएं, तो भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है. राहुल गांधी ने हमेशा देश को आगे किया है और अभी भी कर रहे हैं. पेपर लीक सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर नीरज डांगी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश:
सवाल: नामांकन दाखिल कर दिया है. क्या लगता है कि जीत सुनिश्चित है?
जवाब: यह तो आंकड़ों का गेम है. क्लियर मेजॉरिटी है. भाजपा के दो उम्मीदवार और कांग्रेस का एक उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे. लेकिन बीजेपी का सिस्टम सबको पता है कि किस तरह से देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं. 2020 में मेरे ही राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चौथा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर जनता पर चुनाव थोपने का काम किया था. अगर भाजपा इस बार भी चौथा प्रत्याशी लेकर आती है, तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा. चुनाव जीतने के लिए 51 विधायक चाहिए, हमारे पास अच्छा नंबर है. भाजपा ऐसा कोई गलत कदम उठाती है, तो यह उनका आउटलुक है. विनिंग नंबर हमारे पास हैं. पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं. शुक्रवार को ही अधिकांश विधायकों की मौजूदगी में मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था.
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सवाल: दलित अत्याचार के मामले बढ़े हैं, कैसे देखते हैं?
जवाब: हमने एनसीआरबी का डेटा तथ्यों के साथ सदन में पेश किया था. एससी–एसटी को नजअंदाज करने का काम किया जा रहा है. सरकारी नौकरियों में बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं. राजस्थान में दलित अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री की कार्यशैली ठीक नहीं है. पूरा सिस्टम दिल्ली से चल रहा है. सरकार अपने फैसले प्रशासन में लागू नहीं करवा पा रही है. अगर आज चुनाव हो जाएं, तो भाजपा चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री जिलों में जा रहे हैं, तो उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं. इससे पता चलता है कि जनता कितनी त्रस्त है. जनहित के काम सरकार नहीं कर पा रही है. हमारी सरकार में चिरंजीवी योजना सहित कई जनहित की योजनाएं शुरू की गई थी, यहां बंद कर दिया गया. उन्हीं योजनाओं को दूसरे प्रदेशों में लागू किया जा रहा है. भले ही जनता ने भाजपा को जनादेश दिया हो, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है.
सवाल: ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राज्यसभा में उठाएंगे?
जवाब: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) का मुद्दा सबसे पहले मैंने राज्यसभा में उठाया था. प्रदेश के 13 जिलों के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी इस योजना के तहत मिलता. लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया. पहले कांग्रेस की सरकार थी. तब मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसी तरह से रतलाम रेलवे लाइन का मामला मैंने सदन में उठाया था. 1200 करोड़ रुपए राजस्थान का बजट था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया. जोधपुर एयरपोर्ट का मामला सदन में उठाया था. पाली जिले के देसूरी कस्बे का मामला सदन में उठाया था, जो एक धार्मिक कस्बा है, लेकिन वहां पर अनगिनत हादसे से हो चुके हैं. आजादी से लेकर आज तक देसूरी में डेढ़ सौ से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं. मैंने इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी. इसके अलावा पाली-जालौर सिरोही में चिकित्सा को लेकर कोई बड़े इंस्टिट्यूट नहीं हैं. लोगों को इलाज के लिए गुजरात के पालनपुर जाना पड़ता है, इसलिए वहां पर एम्स जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट आए, तो लोगों को इसका लाभ मिले.
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देश में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है. पेपर लीक हो रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना था, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. अगर एनटीए जिम्मेदार है, तो उसके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के विभाग जिम्मेदार है तो उन पर एक्शन हो. केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था. अगर कांग्रेस की सरकार में इस तरह का कोई पेपर लीक होता, तो तुरंत मंत्री के खिलाफ एक्शन होता था. जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के पक्ष में काम कर रही है.
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सवाल: राहुल गांधी का कहना है कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी! आपका क्या कहना है?
जवाब: राहुल गांधी ने जब भी कोई बात कही है सोच–समझकर कही है. पिछला इतिहास उठाकर देखेंगे, तो उन्होंने कोविड-19 के दौरान 12 फरवरी, 2020 को कहा था कि कोविड को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. गंभीरता दिखाने की बजाय सरकार ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करवा दिया. इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी. जो लोग पहले गले मिलते, हाथ मिलाते थे, वो केवल नमस्ते करने तक ही रह गए. राहुल गांधी ने हमेशा देश को आगाह किया है. जब नोटबंदी का मामला आया, तब राहुल गांधी ने देश को आगाह करते हुए कहा था कि इसके दुष्परिणाम होंगे. जब जीएसटी की बात आई, तब भी उन्होंने देश को आगे किया था. आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी राहुल गांधी पूरे देश में मुहिम चलाए हुए हैं. कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है. मानसून सत्र में भी हम इस मामले में मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे. राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी. मैं तो कहता हूं कि 1 साल से भी कम समय में यह सरकार नहीं रहेगी.