बिहार राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के 2 और RJD के 1 विधायक वोटिंग के दिन गायब, जानें कौन?
बिहार में राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दिन ही कांग्रेस के दो और आरजेडी के एक विधायक गायब हैं. जानें उनके नाम.
Published : March 16, 2026 at 12:11 PM IST
पटना: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग हो रही है. एनडीए के पांच और विपक्षी दल आरजेडी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. विधायकों ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है. कांग्रेस के 2 विधायकों और आरजेडी के एक विधायक का पता नहीं चला है.
वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे ये तीन विधायक: पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान वोटिंग के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी के फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा अब तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं. उनका मोबाइल फोन भी नॉट रिचेबल आ रहा है.
NDA दे रही है ऑफर: कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "एक सीट पर हमारी जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी. कोई नाराज नहीं है. NDA के सदस्य उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें ऑफर दिया जा रहा है."
"हम लोग एकजुट होकर जा रहे हैं. शाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए, ए.डी. सिंह राज्यसभा जाएंगे."- कमरुद्दीन होदा,कांग्रेस विधायक
41 विधायकों के समर्थन का कांग्रेस का दावा: वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा, "हमारे पास महागठबंधन से जुड़े विपक्ष के 41 विधायकों का समर्थन है. निश्चित रूप से, अगर हम जीतते हैं, तो यह सीट हमारी है और इसे अपने पास बनाए रखना हमारा संवैधानिक अधिकार है. परिस्थितियां भी हमारे साथ हैं."
तेजस्वी यादव ने क्या कहा?: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हम लोग आश्वस्त हैं. आंकड़े हमारे पक्ष में हैं. AIMIM और BSP के साथियों ने हम लोगों का समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो गई है.
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