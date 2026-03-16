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बिहार राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के 2 और RJD के 1 विधायक वोटिंग के दिन गायब, जानें कौन?

सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास वोटिंग से गायब ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग हो रही है. एनडीए के पांच और विपक्षी दल आरजेडी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. विधायकों ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिया है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है. कांग्रेस के 2 विधायकों और आरजेडी के एक विधायक का पता नहीं चला है.

वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे ये तीन विधायक: पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फैसल रहमान वोटिंग के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी के फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा अब तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं. उनका मोबाइल फोन भी नॉट रिचेबल आ रहा है.

वोटिंग में अबतक नहीं पहुंचे फैसल रहमान (ETV Bharat)

NDA दे रही है ऑफर: कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "एक सीट पर हमारी जीत होगी, महागठबंधन की जीत होगी. कोई नाराज नहीं है. NDA के सदस्य उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें ऑफर दिया जा रहा है."

"हम लोग एकजुट होकर जा रहे हैं. शाम 6 बजे तक का इंतजार कीजिए, ए.डी. सिंह राज्यसभा जाएंगे."- कमरुद्दीन होदा,कांग्रेस विधायक