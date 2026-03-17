पहली परीक्षा में नितिन नबीन पास..बीजेपी के सम्राट सफल रणनीतिकार
राज्यसभा चुनाव 2026 में नितिन नबीन की जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की रणनीति काम कर गयी.
Published : March 17, 2026 at 10:09 AM IST
पटना: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गृह राज्य में चक्रव्यूह भेदने में कामयाबी हासिल की. नितिन नबीन जहां खुद राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए. वहीं, पांचों सीटों पर एनडीए का परचम लहराया. बीजेपी के सम्राट चौधरी राज्यसभा चुनाव में रणनीतिकार के रूप में उभर कर सामने आए. नितिन नबीन ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी तारीफ की. कहा कि बेहतर रणनीति की वजह से हम पांचों सीट जीतने में कामयाब हुए.
पांचवें उम्मीदवार को भी मिली जीत: राज्यसभा चुनाव बिहार में एनडीए के लिए बड़ी चुनौती थी. पांचवें सीट पर जीत हासिल करने में एनडीए नेताओं को खूब मशक्कत करनी पड़ी. महागठबंधन के चार विधायकों की गैर मौजूदगी से एनडीए के पांचवें उम्मीदवार की राहें आसान हो गई. राज्यसभा चुनाव में एनडीए के तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने में कामयाब हुए तो पांचवें उम्मीदवार के रूप में शिवेश राम को जीत मिली.
महागठबंधन को झटका: विधानसभा परिषद में दिनभर गहमा गहमी रही. संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन पांचवें सीट पर मजबूत दिख रही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के तीन विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक की गैर मौजूदगी से महागठबंधन संकट में पड़ गई. राजद के ढाका विधायक फैसल रहमान, कांग्रेस के वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी के मनोहर प्रसाद भी वोट डालने नहीं पहुंचे.
नितिन और नीतीश को 44-44 वोट: एनडीए नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के दौरान शतरंज के विषाद पर ऐसे मोहरे बिछाई कि महागठबंधन चारों खाने चित नजर आई. आपको बता दें कि वोटों की गिनती के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 44 वोट हासिल हुए तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी 44 वोट हासिल हुए.
दूसरी वरीयता में शिवेश राम जीते: इसके अलावा जदयू नेता और कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर 42 वोट पाने में कामयाब हुए. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा को भी 42 मिले. पांचवें उम्मीदवार शिवेश कुमार को 30 मत मिले तो राजद के अमरेंद्र धारी सिंह को 37 वोट मिले. शिवेश को दूसरी वरीयता का 12 वोट मिले, इस तरह से शिवेश राम को कल 42 वोट मिले और जीत पक्की हुई, जबकि जीत के लिए 39.84 वोट चाहिए थी.
बिहार के लिए आवाज उठाऊंगा: चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एनडीए) के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. उन्होंने एनडीए के विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के लोग एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार हैं. अब बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए उच्च सदन में आवाज गूंजेगी. बिहार के लोगों को केंद्र से जो उम्मीद है, वह पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.
"अब तक मैं विधानसभा में अपनी बात रखता था, अब यहां की समस्याओं को उच्च सदन में रखूंगा. उन्होंने कहा कि यह जीत न केवल हमारी एकजुटता का परिणाम है, बल्कि यह पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के पहले की एनडीए की जीत की आहट है." -नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी
दूसरे राज्यों में राह आसान: राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि चुनाव के नतीजे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को ताकत दी है. दूसरे राज्यों के चुनाव में उनके लिए राहें आसान हो जाएगी. इसके अलावा बिहार में भाजपा कोटे के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बेहतर रणनीतिकार के रूप में उभरे. एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है.
सम्राट चौधरी के लिए संजीवनी: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मिली जीत नितिन नबीन और सम्राट चौधरी के लिए संजीवनी का काम करेगी. राज्यों के चुनाव में नितिन नबीन मजबूती से मैदान में उतरेंगे तो बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी भविष्य की राहें आसान होने वाली है.
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