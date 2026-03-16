बिहार में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान ये क्या हो रहा है? तेजस्वी से मिलीं मांझी की बहू और समधन
बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के केबिन से बाहर निकलती मांझी की समधन और बहू स्पॉट हुईं, इसको लेकर चर्चा जारी है.
Published : March 16, 2026 at 12:53 PM IST
पटना: बिहार में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस के दो विधायक (सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और मनोज विश्वास) और आरजेडी के एक विधायक (फैसल रहमान) गायब थे. इस बीच एनडीए में भी एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी और बहू दीपा मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के केबिन से बाहर निकलतीं नजर आईं.
तेजस्वी से मिलीं मांझी की बहू और समझन!: एक तरफ विधानसभा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग जारी है. वहीं दूसरी तरफ मांझी की समधन और बहू, तेजस्वी यादव के कमरे से बातचीत करके बाहर निकलती नजर आईं हैं. उनके पीछे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान और आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार एडी सिंह भी कमरे से बाहर निकलते कैमरे में कैद हुए हैं.
गलती से चले गए थे: ज्योति मांझी दीपा मांझी की तेजस्वी से बातचीत से सियासी गलियारे में खलबली मची है. हालांकि इसपर सफाई देते हुए दीपा मांझी और ज्योति मांझी ने कहा है कि दोनों गलती से तेजस्वी यादव के चैंबर में चली गई थीं.
मुलाकात के तीन एंगल: बताया जा रहा है कि मतदान शुरू होने से पहले ही ज्योति मांझी और दीपा मांझी विधानसभा पहुंचीं. इस दौरान कुछ देर के लिए दोनों तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके कमरे में पहुंचीं. कुछ मिनटों की बातचीत के बाद दोनों कमरे से एक के बाद एक मुस्कुराते हुए बाहर आईं. इस मुलाकात के बाद चर्चाएं अब दोनों खमों में शुरू हो गई है. सियासी गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मांझी नाराज चल रहा हैं. वहीं कुछ लोग इसे शिष्टाचार मुलाकात करार दे रहे हैं. वहीं हम इसे भूल करार देने में लगा है.
5 बजे से वोटों की गिनती : बता दें कि देश में 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. बिहार में 5 सीटों की लिए मतदान हो रहा है. इसके लिए बिहार विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया हया है. जहां विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होना है. पांच बजे से मतों की गिनती होगी.
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