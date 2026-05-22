राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2026: 3 सीटों पर मुकाबला, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस घोषणा में राजस्थान की तीन सीटें शामिल हैं.
Published : May 22, 2026 at 3:13 PM IST
जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. देश के 10 राज्यों की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के तहत राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद राजस्थान विधानसभा और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.
राजस्थान की तीन सीटें हो रही हैं खाली:राजस्थान से इस बार जिन तीन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें भाजपा सांसद राजेन्द्र गहलोत, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी शामिल हैं. इनका कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त होगा. साल 2020 में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस सरकार होने के कारण समीकरण अलग थे, लेकिन अब विधानसभा में भाजपा बहुमत में है. मौजूदा संख्या बल के हिसाब से दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है. राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित विधायकों द्वारा कराया जाता है. राजस्थान में इस बार 3 सीटें रिक्त हो रही हैं, इसलिए प्रत्येक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोटों की आवश्यकता होगी.
पढ़ें: राज्यसभा की खाली हो रहीं 24 सीटों के लिए 18 जून को होंगे चुनाव
राज्यसभा चुनाव का गणित
- कुल विधायक: 200
- रिक्त सीटें: 3
- फार्मूला: 200 ÷ (3+1) = 50
- जीत के लिए +1 वोट जरूरी
- कुल जरूरी वोट: 51
- विधानसभा में किसके पास कितनी ताकत?
- राजस्थान विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के अनुसार:
- भाजपा: 118
- कांग्रेस: 67
- भारत आदिवासी पार्टी (BAP): 4
- निर्दलीय: 8
- बसपा: 2
- राष्ट्रीय लोक दल (RLD): 1
राज्यसभा चुनाव समीकरण:
- 1 सीट जीतने के लिए: 51 वोट
- 2 सीट जीतने के लिए: 102 वोट
- भाजपा के पास: 118 वोट (दो सीटें आसानी से)
- कांग्रेस के पास: 67 वोट (एक सीट)
- संभावित परिणाम: भाजपा – 2 सीट, कांग्रेस – 1 सीट
उम्मीदवारों के चयन पर मंथन तेज: राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है. भाजपा कोर कमेटी पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नामों का पैनल तैयार करने के लिए अधिकृत कर चुकी है. दोनों नेता संभावित उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, जिसके बाद अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा. राज्यसभा चुनाव की गर्मी के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज दिल्ली में हैं. माना जा रहा है कि पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक में जिन नामों पर सहमति बनी थी, उनका तीन-तीन नामों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीत को लेकर आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी के पास दो सीटों के लिए पूर्ण बहुमत है. पार्टी उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोर कमेटी में चर्चा कर चुकी है. अब केंद्रीय नेतृत्व को नाम सौंपे जाएंगे. अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा. राज्यसभा चुनाव में पार्टी सामाजिक, राजनीतिक समीकरण और अन्य पहलुओं को देखते हुए उम्मीदवार उतारती है, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा, वह राजस्थान के हितों के लिए गंभीरता से काम करेगा.