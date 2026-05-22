ETV Bharat / state

राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2026: 3 सीटों पर मुकाबला, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय

जयपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. देश के 10 राज्यों की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के तहत राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान कराया जाएगा. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद राजस्थान विधानसभा और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

राजस्थान की तीन सीटें हो रही हैं खाली:राजस्थान से इस बार जिन तीन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें भाजपा सांसद राजेन्द्र गहलोत, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी शामिल हैं. इनका कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त होगा. साल 2020 में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस सरकार होने के कारण समीकरण अलग थे, लेकिन अब विधानसभा में भाजपा बहुमत में है. मौजूदा संख्या बल के हिसाब से दो सीटें भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है. राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित विधायकों द्वारा कराया जाता है. राजस्थान में इस बार 3 सीटें रिक्त हो रही हैं, इसलिए प्रत्येक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोटों की आवश्यकता होगी.

पढ़ें: राज्यसभा की खाली हो रहीं 24 सीटों के लिए 18 जून को होंगे चुनाव