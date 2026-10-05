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यूपी में राज्यसभा का मुकाबला हुआ दिलचस्प, समाजवादी पार्टी उतारेगी तीसरा उम्मीदवार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर अचानक हलचल बहुत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी मंगलवार यानी 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अपने तीसरे उम्मीदवार का पर्चा दाखिल कराने जा रही है. हालांकि पार्टी ने अभी तक इस तीसरे उम्मीदवार के नाम का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि विधायकों से प्रस्तावक फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए गए हैं.

भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने 8 राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर मैदान संभाल चुकी है. वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथुवानी पहले ही अपना नामांकन भर चुके हैं.

मुकाबले की तस्वीर हुई पूरी तरह साफ: पार्टी अपने इस तीसरे प्रत्याशी का नामांकन विधानसभा में सुबह ठीक 11 बजे जमा करेगी. तीसरे प्रत्याशी के मैदान में आने से अब यह चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है.

रेस में कौन-कौन से बड़े नाम: सपा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर सियासी गलियारों में कई बड़े नामों की चर्चा जोर पकड़ रही है. इनमें पूर्व सांसद सलीम शेरवानी और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का नाम सबसे आगे चल रहा है. इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खान के परिवार से मुलाकात ने चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है. स्वामी प्रसाद मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से भी नए समीकरण बनने लगे हैं.

नामांकन के दिन अखिलेश का शेड्यूल: समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों के दस्तखत प्रस्तावक के रूप में पहले ही पूरे करा लिए हैं. पहले दोनों प्रत्याशियों के पर्चा भरने के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद विधानसभा में मौजूद थे. लेकिन तीसरे उम्मीदवार के नामांकन के वक्त अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है. चर्चा है कि अखिलेश यादव मंगलवार को दिल्ली जा सकते हैं, इसलिए पार्टी के अन्य बड़े नेता ही वहां मौजूद रहेंगे.

वोटिंग तय और गणित का कड़ा इम्तिहान: तीसरे प्रत्याशी के मैदान में उतरते ही अब राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होना पूरी तरह तय हो चुका है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा अपने इस तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए जरूरी नंबर गेम कहां से जुटाएगी. क्या सपा अपने तीसरे प्रत्याशी को जिता पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल उम्मीदवार के नाम को लेकर बना सस्पेंस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त रोमांच पैदा कर रहा है.

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