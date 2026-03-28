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राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बवाल जारी, क्यों तेज हुई अभय चौटाला बनाम भूपेंद्र हुड्डा की हुई जुबानी जंग?

चंडीगढ़: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला गर्माया हुआ है. एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान जारी है. दूसरी तरफ आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभय चौटाला की पार्टी पर ही सवाल दाग रहे हैं.

कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पर अब क्या बोले अभय चौटाला? इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर "मैं कई दिनों से मीडिया और मैंनस्ट्रीम मीडिया में हो रही अलग-अलग नेताओं की बयानबाजी को लगातार देख रहा हूं. देवेंद्र कादियान नाम का निर्दलीय विधायक, जो पहली बार चुनकर आया है, उसने ये कह दिया कि इनेलो के दोनों विधायक निर्दलीय का फार्म भरने साथ आए थे. इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकता है. एक विधायक इस तरह की बात कहता है, जबकि हमारे दोनों विधायक ने किसी के साथ जाकर कोई फार्म नहीं भरवाया. ये तो रिकॉर्ड की बातें होती हैं. जब कोई नॉमिनेशन करता है, विधानसभा में उसका रिकॉर्ड होता है. इसको लेकर हम विधायक को नोटिस देंगे और उसको भी देंगे जिसने ये खबर चलाई. जिसने साक्षात्कार लिया है. उसको भी नोटिस देंगे, क्यों फेक न्यूज़ चलाई. उनको हमसे खबर चलने से पहले बात करनी चाहिए थी और विधायक से सबूत मंगने चाहिए थे. माफी मांगेंगे तो ठीक, नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से सजा भी होगी."

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बवाल जारी, क्यों तेज हुई अभय चौटाला बनाम भूपेंद्र हुड्डा की हुई जुबानी जंग? (Etv Bharat)

राज्यसभा चुनाव में इनेलो के वोट ना करने की वजह: अभय चौटाला से सवाल किया कि 3 बजे क्यों राज्यसभा चुनाव से हटने का फैसला किया गया? इस पर अभय चौटाला ने कहा 3 बजे तक तक 87 वोट पड़ चुके थे. एक स्पीकर का और दो वोट हमारे बचे थे. भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से एजेंट थे. एजेंट को हर वोट दिखाया जाता है, हुड्डा ने सारे वोट अपनी आंखों से देखे थे. कौन सा कैंसिल हो रहा है. कौन सा बीजेपी को जा रहा है." उन्होंने दावा किया कि तीन बजे तक उनको सारी जानकारी पता लग गई थी. फिर तीन बजे तक इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? उसके पीछे भी एक राज है. अगर वो तीन बजे तक बता देते कि उनके नौ विधायकों के वोट कुछ के कैंसिल और कुछ के क्रॉस हुए हैं, तो हो सकता था कि मैं अपने दोनों विधायकों को शायद ये कह देता कि जाओ जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालो, ताकि कांग्रेस का सदा के लिए मूंह बंद रहे, खासतौर पर एससी समाज का उम्मीदवार था, तो मैं ये फैसला भी ले लेता. इसलिए जानबूझकर हुड्डा ने रिजल्ट डिक्लेयर होने तक किसी का नाम नहीं लिया. पांच के नाम उन्होंने लिए हैं. जिनमें से दो कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है. हुड्डा इस बात का सबूत दें. वहीं उन चार नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रहे जिनकी वोट कैंसिल हुई.