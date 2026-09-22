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राज्यसभा चुनाव का एलान: यूपी की 10 समेत 12 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग

कहां-कहां चुनाव: उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां की 10 सीटों के अलावा उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट पर चुनाव होगा. नवंबर माह में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. राज्यसभा सीटों के साथ ही एमएलसी सीटों के चुनाव की तारीख का भी एलान कर दिया गया है. 23 अक्टूबर को विधान परिषद की सीटों का चुनाव होगा.

लखनऊ: निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 10 राज्य सभा सीटों समेत कुल 12 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा. छ्ह अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा. नाम वापस लेने की तारीख नौ अक्टूबर होगी और चुनाव 16 अक्टूबर को होगा. वोटों की गिनती भी 16 अक्टूबर को ही की जाएगी.

UP, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा (Photo Credit: ETV Bharat)





यूपी में चुनावी बिगुल: उत्तर प्रदेश की जिन 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा उनमें से वर्तमान में आठ भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास एक राज्यसभा सीट है. बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं. अब बहुजन समाज पार्टी का कोई भी राज्यसभा सदस्य इसलिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि पार्टी के पास इतने विधायक नहीं है जो मिलकर राज्यसभा सांसद बना सके. नवंबर में बसपा राज्यसभा से भी जीरो हो जाएगी.

किनका कार्यकाल खत्म हो रहा: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो इनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे बृजलाल, पूर्व मंत्री बीएल वर्मा, केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी, सीमा द्विवेदी, नीरज शेखर, अरुण सिंह और गीता शाक्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इसके साथ ही अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाने के बाद डॉ दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिससे उनकी सीट भी रिक्त हो गई थी और इस सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा. समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा सांसद रामगोपाल यादव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो इस सीट पर भी चुनाव होगा.







विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी: विधान परिषद चुनाव की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने छ्ह सीटों पर अब तक उम्मीदवार घोषित किए हैं. पांच सीटों के उम्मीदवारों के नाम बाद में घोषित होंगे. लखनऊ सीतापुर स्नातक सीट से अवनीश कुमार सिंह, बरेली मुरादाबाद से हरि सिंह ढिल्लो, लखनऊ सीतापुर शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी, मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा और आगरा स्नातक सीट से डॉ. मानवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. यह सभी वर्तमान में विधान परिषद सदस्य हैं.

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