ETV Bharat / state

'पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय' एक्टर-सिंगर गुंजन सिंह का बड़ा दावा

क्या पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे?. यह सवाल इसलिए क्योंकि उनके करीबी गुंजन सिंह ने पवन सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है. पढ़िए

Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा जाएंगे पवन सिंह? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 2, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: ''जब क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन तब सबको पता चल ही जाएगा. लगभग फाइनल ही है. लेकिन जब तक कोई चीज हो नहीं जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक कहना ठीक नहीं है, लेकिन जाना तो तय ही है.''

राज्यसभा जाएंगे पवन सिंह? : सिंगर- एक्टर गुंजन सिंह के इस दावे के बाद कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय है. गुंजन सिंह की इस पुष्टि के बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है. तो क्या यह मान लिया जाय कि पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री तय है?.

26 फरवरी को BJP अध्यक्ष से मुलाकात : दरअसल, 26 फरवरी 2026, गुरुवार को बीजेपी नेता व भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी. बंद कमरे में आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई की बीजेपी की तरफ से पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे.

Rajya Sabha Election 2026
उपेन्द्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

नितिन नबीन से मुलाकात पर क्या बोले पवन सिंह? : बीजेपी अध्यक्ष के मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा कि, ''मैंने सिंह भैया से मुलाकात किया. शिष्टाचार मुलाकात हुई. बहुत अच्छा लगा.'' जब उनसे पूछा गया कि, राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा है, क्या ऐसी कोई बात है क्या?. इस सवाल पर पवन सिंह ने कहा, ''सिपाही हूं, जो मालिक कहेंगे वहीं न होगा.''

Rajya Sabha Election 2026
गुंजन सिंह के साथ पवन सिंह (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव : बिहार राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो जाएंगी. एनडीए कोटे से हरिवंश नारायण (जेडीयू), रामनाथ ठाकुर (जेडीयू) और उपेन्द्र कुशवाहा (आरएलएम) की सीटें हैं. वहीं आरजेडी कोटे से अमरेन्द्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता की सीट खाली हो रही हैं.

वोटों का गणित, मैजिक नंबर 41 : बिहार से राज्यसभा की चार सीटों पर एनडीए की जीत लगभग पक्की हैं, जबकि पांचवीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा. विपक्षी खेमें में 5वीं सीट को लेकर गुणा-भाग जारी है. आरजेडी के पास मौजूदा संख्याबल को देखते हुए जरूरी 41 वोट नहीं हैं, एआईएमआईएम समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है.

Rajya Sabha Election 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें : Explainer: बिहार कोटे से 2026 में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटें, किसकी सीट फंसी, समझिए पूरा गणित

ये भी पढ़ें : Explainer : राज्यसभा चुनाव में RJD के लिए संख्याबल का गणित और चुनौती?

ये भी पढ़ें : Explainer: हरिवंश और रामनाथ रिपीट होंगे या कोई और.. JDU से किस नेता को राज्यसभा भेजेंगे नीतीश?

ये भी पढ़ें : Explainer: 4 सीटों पर NDA की जीत पक्की, 5वीं के लिए असली फाइट! 'किंगमेकर' ओवैसी किसके साथ?

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION 2026
पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे
गुंजन सिंह
BIHAR POLITICS
PAWAN SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.