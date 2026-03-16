'NDA के पांचों उम्मीदवार को अग्रिम बधाई..', राज्यसभा के लिए वोटिंग के बीच एनडीए का दावा
राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग हो रही है. एनडीए ने अपने सभी 5 उम्मीदवार को अग्रिम बधाई दी है.
Published : March 16, 2026 at 1:50 PM IST
पटना: बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. एनडीए के नेताओं ने पांचों सीट पर जीत दावा किया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं. हम पांचों सीट जीत रहे हैं. वहीं, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सभी उम्मीदवारों के जीत की अग्रिम बधाई दी है तो, ललन सिंह ने कहा है कि इंतजार कीजिए गिनती पूरी होने तक का पांचों सीट पर कब्जा एनडीए का होगा.
एनडीए एकजुट: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा पूरी तरह एनडीए एकजुट है. एनडीए के लोगों ने सभी अपने पांचो उम्मीदवारों को जीताने के लिए संकल्पित हैं. लगभग सभी ने अपना मतदान कर लिया है. एक दो लोग बचे हैं, वह भी मतदान कर लेंगे. हमारे सभी पांचों उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं. जब पूछा गया कि कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के विधायक बताएंगे.
"दूसरे दल के लोग भी हमें मतदान कर रहे हैं. वे बिहार की उन्नति को देखते हुए हमें मतदान कर रहे हैं. सबका स्वागत है. एनडीए पांचों सीट पर जीत दर्ज करेगा." -सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपने सभी उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई दे रहा हूं. उपेंद्र कुशवाहा जी, शिवेश राम जी, नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, रामनाथ ठाकुर जी सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूं. हमारे गठबंधन की बहुत प्रभावी और प्रमाणित जीत हो रही है.
'कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे': रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं. तो क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार के पार्टी के नेताओं को खोजते हैं? मैं तो सांसद हूं मुझे बताया गया है कि यहां कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं है ना कोई सचेतक है. जिस पार्टी का यह हाल हो उसके बारे में क्या कहना.
"राज्यसभा में एनडीए बहुत ही प्रभावी तरीके से उभरेगा. बहुमत के पास पहुंचेगा. विपक्ष पूरी तरह से साफ हो चुका है. हम पांचों का पांचों सीट जीत रहे हैं. हमारे उम्मीदवार को अग्रिम बधाई है." - रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद
100% से ज्यादा जीत सुनिश्चित: एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं अपनी जीत पर कुछ नही बोलूंगा, लेकिन पांचों के पांचों एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं. सभी 100% से ज्यादा सुनिश्चित है. 5:00 बजे तक का इंतजार कीजिए कुछ घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बिहार के राज्यसभा के पांचों सीटों को हम लोग जीतने जा रहे हैं.
"गिनती का इंतजार कीजिए. दावा करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है. उन्होंने (तेजस्वी) विधानसभा में भी दावा किया था. वह कहां पहुंच गए, आप लोगों के सामने है." -ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
5 राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग: बिहार में 5 राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है. पांच सीटों के लिए 6 उम्मीदवार हैं. इसमें एनडीए के 5 और महागठबंधन के एक उम्मीदवार मैदान में हैं. एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 41 विधायकों की वोट की जरूरत है. एनडीए का दावा है कि वह पांचों सीट जीत रहा है.
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