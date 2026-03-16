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'NDA के पांचों उम्मीदवार को अग्रिम बधाई..', राज्यसभा के लिए वोटिंग के बीच एनडीए का दावा

पटना: बिहार में पांच राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. एनडीए के नेताओं ने पांचों सीट पर जीत दावा किया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं. हम पांचों सीट जीत रहे हैं. वहीं, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सभी उम्मीदवारों के जीत की अग्रिम बधाई दी है तो, ललन सिंह ने कहा है कि इंतजार कीजिए गिनती पूरी होने तक का पांचों सीट पर कब्जा एनडीए का होगा.

एनडीए एकजुट: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा पूरी तरह एनडीए एकजुट है. एनडीए के लोगों ने सभी अपने पांचो उम्मीदवारों को जीताने के लिए संकल्पित हैं. लगभग सभी ने अपना मतदान कर लिया है. एक दो लोग बचे हैं, वह भी मतदान कर लेंगे. हमारे सभी पांचों उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं. जब पूछा गया कि कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के विधायक बताएंगे.

'NDA नेता ने पांचों उम्मीदवार को अग्रिम बधाई दी (ETV Bharat)

"दूसरे दल के लोग भी हमें मतदान कर रहे हैं. वे बिहार की उन्नति को देखते हुए हमें मतदान कर रहे हैं. सबका स्वागत है. एनडीए पांचों सीट पर जीत दर्ज करेगा." -सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपने सभी उम्मीदवारों को अग्रिम बधाई दे रहा हूं. उपेंद्र कुशवाहा जी, शिवेश राम जी, नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, रामनाथ ठाकुर जी सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूं. हमारे गठबंधन की बहुत प्रभावी और प्रमाणित जीत हो रही है.

'कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे': रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं. तो क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार के पार्टी के नेताओं को खोजते हैं? मैं तो सांसद हूं मुझे बताया गया है कि यहां कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं है ना कोई सचेतक है. जिस पार्टी का यह हाल हो उसके बारे में क्या कहना.

"राज्यसभा में एनडीए बहुत ही प्रभावी तरीके से उभरेगा. बहुमत के पास पहुंचेगा. विपक्ष पूरी तरह से साफ हो चुका है. हम पांचों का पांचों सीट जीत रहे हैं. हमारे उम्मीदवार को अग्रिम बधाई है." - रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद