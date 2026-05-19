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राजस्थान राज्यसभा चुनाव में 'अंतरात्मा' फैक्टर, भाजपा ने तैयार किया तीसरा फॉर्मूला

राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पैनल तैयार कर लिया. पार्टी तीनों सीटों के लिहाज से तैयारी कर रही है.

Rajya Sabha Election
राज्यसभा चुनाव के चुनाव में भाजपा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 4:32 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अंदरखाने पूरी रणनीति तैयार कर ली है. विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से तीन सीटों में से दो सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन भाजपा इस बार सिर्फ गणित के भरोसे नहीं, बल्कि 'क्रॉस वोटिंग' और विपक्ष में संभावित सेंधमारी की रणनीति पर भी काम कर रही है. यही वजह है कि पार्टी ने तीन-तीन संभावित नामों का पैनल तैयार किया है और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मंथन होगा.

अंतरात्मा की आवाज : राजस्थान से खाली हो रही तीन सीटों में भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की सीटें शामिल हैं, जबकि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. राजस्थान विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है. वर्तमान समीकरणों के अनुसार भाजपा आराम से दो उम्मीदवार जिता सकती है. जबकि कांग्रेस के पास एक सीट निकालने लायक संख्या मौजूद है.

मदन राठौड़ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए. ऐसे में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या में वोट है, जिसमें से दो सीटों के लिए 102 वोट चाहिए. वहीं, कांग्रेस के पास भी पर्याप्त वोट हैं और एक सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और असंतोष चुनाव में असर दिखा सकता है. पार्टी नेतृत्व मान रहा है कि यदि विपक्षी खेमे में नाराजगी बढ़ी तो कुछ विधायक 'अंतरात्मा की आवाज' के नाम पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान भी इसी रणनीति की ओर संकेत करता है. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा विरोधी कल हमारा प्रशंसक बने, आज हमारा प्रशंसक कल हमारा मतदाता बने. आज हमारा मतदाता कल हमारा कार्यकर्ता बने और आज हमारा कार्यकर्ता नेता बने. हम इस नीति पर काम कर रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है. भाजपा को भरोसा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता या तो पार्टी लाइन से अलग जा सकते हैं या फिर सीधे भाजपा के करीब आ सकते हैं.

विधानसभा की कुल 200 सीटों का गणित :

  • इंडियन नेशनल कांग्रेस - 67
  • निर्दलीय - 8
  • बहुजन समाज पार्टी - 2
  • भारत आदिवासी पार्टी - 4
  • भारतीय जनता पार्टी - 118
  • राष्ट्रीय लोक दल - 1
  • राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव
  • प्रत्येक सीट के लिए प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए
  • दो सीटों के लिए 102 वोट चाहिए
  • भाजपा के पास दो सीट के लिए पर्याप्त संख्या में वोट
  • कांग्रेस के पास एक सीट के लिए पर्याप्त संख्या
  • एक सीट जीतने के लिए 51 वोट चाहिए

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश : भाजपा के संभावित दावेदारों की बात करें तो पार्टी इस बार सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है. संगठन से जुड़े नेताओं, केंद्र के भरोसेमंद चेहरों और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नाम चर्चा में हैं. इनमें संगठन पृष्ठभूमि वाले नेताओं के अलावा एक महिला चेहरा और ओबीसी वर्ग से प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार चल रहा है.

बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ऐसे उम्मीदवार चाहता है जो 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में पार्टी की राजनीतिक पकड़ और मजबूत कर सके. भाजपा के संभावित दावेदारों में भाजपा के कई नेताओं का नाम चर्चा में है. एक नाम बीकानेर राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि जून का तपिश भरा महीना इस बार राजस्थान की राजनीति का तापमान भी बढ़ाने वाला है. भाजपा और संघ विचार परिवार के स्तर पर नामों को लेकर लगातार मंथन जारी है.

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भाजपा तलाश रही अवसर : दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति उतनी सहज नहीं दिख रही. पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर पहले से असंतोष की खबरें आती रही हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के बीच पुरानी खींचतान भले सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दे रही हो, लेकिन भाजपा इसी राजनीतिक दरार में अवसर तलाश रही है.

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को पूरी तरह एकजुट रखना होगी. यदि भाजपा तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है. भले ही संख्या भाजपा के पक्ष में पूरी तरह न हो, लेकिन रणनीतिक उम्मीदवार उतारकर पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है. इससे विपक्षी खेमे में असंतोष और टूट की अटकलें तेज हो सकती हैं.

कांग्रेस का किला अब भीतर से कमजोर पड़ चुका : राजस्थान की राज्यसभा राजनीति हमेशा से सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रही, बल्कि संगठन शक्ति, व्यक्तिगत रिश्तों और आखिरी समय की राजनीतिक चालों ने कई बार समीकरण बदले हैं. इस बार भी भाजपा सिर्फ दो सीट जीतने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह यह संदेश देने की तैयारी में है कि कांग्रेस का किला अब भीतर से कमजोर पड़ चुका है. जून का चुनाव इसलिए केवल राज्यसभा सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि राजस्थान में आने वाले बड़े राजनीतिक बदलावों की भूमिका भी बन सकता है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है. उनके पास नेतृत्व कर्ता नहीं है. कांग्रेस बिखरी पड़ी है, आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा.

पढ़ें : डोटासरा बोले- विधायक और सांसद बनते ही नेता जमीन से 2 फीट ऊपर चलने लगते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत

कांग्रेस के पास एक सीट का पूर्ण बहुतम : उधर, कांग्रेस के पास तीन में से एक सीट पर जीत का बहुमत से ज्यादा वोट है. ऐसे में कांग्रेस अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है. जहां तक बीजेपी के आरोप है उसको लेकर कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि पार्टी एकजुट है. पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी या अंतर्कलह नहीं है. एकजुटता के साथ राज्यसभा चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए वोट करेगी. गुटों में तो बीजेपी बंटी हुई है. वोटिंग का समय आने पर सबके सामने स्थिति होगी.

तीसरा उम्मीदवार कर सकता है क्रॉस वोटिंग : राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि तीन सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के पास दो और कांग्रेस के पास एक सीट का स्पष्ट बहुमत है. भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी का लाभ लेने के लिए रणनीति भले ही बनाए, लेकिन राजस्थान में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इस तरह के आंकड़ों के बीच क्रॉस वोटिंग हो.

श्यामसुंदर शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक उम्मीदवार को बाहर से समर्थन दे सकती है. निर्दलीय के तौर पर उतरने वाला दोनों पार्टियों के वोट ले तो गणित बिगड़ सकता है. भाजपा निर्दलीय को समर्थन देकर अंतरात्मा की आवाज की बात कर सकती है. इसके साथ कांग्रेस की आंतरिक कलह का भी आंकलन किया जा सकता है.

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