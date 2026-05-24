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राज्यसभा चुनाव : इस बार बाहरी होगा प्रत्याशी या स्थानीय पर दाव खेलेगी कांग्रेस?

हालांकि, नीरज डांगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नजदीकी के चलते पुनः राज्यसभा जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. नीरज डांगी साल 2020 और उससे पहले अश्क अली टांक 2010 में स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे. इसके अलावा यहां से लगातार बाहरी नेताओं को ही राज्यसभा भेजा गया था, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जैसे कांग्रेस के प्रमुख चेहरे भी शामिल थे.

कांग्रेस के पांच में से चार राज्यसभा सांसद बाहरी : वहीं, दिलचस्प है कि राजस्थान से कांग्रेस के पांच राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें से चार बाहरी हैं. इनमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी हैं. जबकि राजस्थान से एकमात्र सांसद नीरज डांगी थे, जिनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है.

हालांकि, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी चयन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस हलकों में इस बात की पुरजोर मांग की जा रही है कि इस बार पार्टी स्थानीय प्रत्याशी को मौका दें. पार्टी का एक धड़ा भी इस बार इसी पक्ष में है कि कांग्रेस हाईकमान को बाहरी प्रत्याशियों की बजाय राजस्थान से ही प्रत्याशी को भेजना चाहिए, जिससे कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके.

जिन तीन सदस्यों की सीटें रिक्त हो रही हैं, उनमें राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा और नीरज डांगी कांग्रेस से हैं. राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही भाजपा-कांग्रेस ने संभावित प्रत्याशियों को लेकर कवायद भी शुरू कर दी है. वहीं, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस बार स्थानीय प्रत्याशी पर दाव खेलेगी या बाहरी पर, इसे लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है.

जयपुर: प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा के तीन सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 8 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. उसके बाद 9 जून को नाम वापसी और 18 जून को मतदान और उसके बाद उसी दिन मतगणना होकर चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा. हालांकि, संख्या बल के हिसाब से दो सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस से खाते में जाएगी.

स्थानीय नेता के तौर पर महिला प्रतिनिधित्व दिया जाए : वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट जीतने का ही बहुमत है, लेकिन पार्टी को इस बार स्थानीय प्रत्याशी को ही राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए. इसमें भी स्थानीय महिला को मौका दिया जाए तो पार्टी को भी फायदा होगा और मोदी सरकार के नारी वंदन अधिनियम का जवाब भी दिया जा सकता है.

जिस तरह से पिछले दिनों भाजपा और मोदी सरकार ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार देते हुए उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था. ऐसे में अगर महिला को राज्यसभा भेजा जाता है तो निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि, राज्यसभा चुनाव का पिछला इतिहास देखा जाए तो अब तक राजस्थान से सर्वाधिक महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा है. हालांकि, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप और अन्य नेताओं को इस बारे में आलाकमान से बात करनी चाहिए.

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राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि साल 2023 में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था. तीनों ही प्रत्याशी बाहरी थे और तीनों सीटों पर एक भी स्थानीय को मौका नहीं मिला था. तब अंदर खाने इसका काफी विरोध हुआ था. अब आदर्श स्थिति तो यही है कि जब पार्टी के पास एक सीट है तो स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 5 में से चार राज्यसभा सांसद बाहर के हैं. प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में पार्टी हाईकमान से बात करनी चाहिए.

खड़गे सहित कई नेताओं की नजर : प्रदेश में हो रहे राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के लिहाज से एक सीट कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के कई केंद्रीय दिग्गज नेताओं की नजर इस सीट पर बनी हुई है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नजर भी राजस्थान की राज्यसभा सीट पर है. उनका भी कार्यकाल 26 जून को समाप्त हो रहा है.

हालांकि, खड़गे कर्नाटक से भी राज्यसभा जाने की चर्चाएं हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है. पवन खेड़ा मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं. राजस्थान कांग्रेस का ही एक धड़ा उनका नाम मजबूती से आगे बढ़ा रहा है.

पार्टी हाईकमान करेगा फैसला : वहीं, राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि राज्यसभा में किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसके लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति नामों पर मंथन करके अपनी अनुशंसा पार्टी हाईकमान को भेजती है. चुनाव समिति के अनुशंसा पर ही हाईकमान प्रत्याशी की घोषणा करता है.