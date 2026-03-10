ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस की बैठक से नदारद रहे कई विधायक, राज्यसभा चुनाव में "सियासी खेला" की आशंका पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष ?

राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल हुई तेज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में नया रोमांच पैदा कर दिया है. दो सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में अब मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच हो गया है. सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि बीजेपी से जुड़े नेता सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. क्रॉस वोटिंग और सियासी खेला की आशंका: आम तौर पर दो सीटों के लिए दो प्रमुख दलों के उम्मीदवार होने पर परिणाम लगभग तय माने जाते हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने पूरे चुनावी गणित को चर्चा का विषय बना दिया है. ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में क्रॉस वोटिंग और सियासी ‘खेला’ की आशंका को लेकर बहस तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat) जीत के लिए 31 वोट का आंकड़ा जरूरी: राज्यसभा चुनाव के नियमों के अनुसार हरियाणा में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 31 विधायकों का समर्थन चाहिए. मौजूदा विधानसभा गणित को देखें तो बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, जबकि तीन निर्दलीय विधायक भी सरकार के समर्थन में माने जाते हैं. इस तरह बीजेपी खेमे के पास कुल 51 वोटों की ताकत है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि इनेलो के दो विधायक अलग हैं. आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आसानी से एक-एक सीट जीत सकती हैं. लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से राजनीतिक समीकरणों पर सवाल उठने लगे हैं. निर्दलीय उम्मीदवार से बढ़ी दिलचस्पी: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी, निर्दलीय और इनेलो के विधायकों का पूरा समर्थन भी मिल जाए, तब भी उन्हें जीत के लिए कम से कम नौ अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी. यह समर्थन कहां से आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है. यही कारण है कि इस चुनाव को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई लोग मान रहे हैं कि यह चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गया है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है. 2016 और 2022 का इतिहास बना चिंता की वजह: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का इतिहास कांग्रेस के लिए पूरी तरह सुकून देने वाला नहीं रहा है. साल 2016 और 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस के खेमे में गुटबंदी और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं हुई थीं. इन दोनों चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, जिससे कांग्रेस को राजनीतिक झटका लगा था. यही वजह है कि इस बार भी राजनीतिक पर्यवेक्षक पुराने घटनाक्रम को याद करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि कहीं फिर से वैसा ही सियासी खेल तो नहीं दोहराया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा- "हम मजबूत स्थिति में": मौजूदा स्थिति को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से बातचीत की. कांग्रेस प्रदेश अध्य्क्ष ने कहा कि, "हमारी पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में है. कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के सभी विधायक उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं. बीजेपी ने एक आधिकारिक उम्मीदवार उतारा है और दूसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में है, लेकिन वह भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है. ऐसे में फैसला बीजेपी को करना है कि वे किसे राज्यसभा भेजना चाहते हैं." "हमारे पास 37 विधायक, सभी करेंगे वोट": प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि, "कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और सभी विधायक पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. उनके अनुसार सभी विधायक मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं. कांग्रेस के 37 के 37 विधायक अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे और पार्टी का उम्मीदवार पूरे 37 वोटों के साथ जीत दर्ज करेगा." दलित प्रतिनिधित्व का दिया संदेश: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "कांग्रेस नेतृत्व ने इस चुनाव के जरिए एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर ऐसा निर्णय लिया है जिससे समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को संसद के उच्च सदन में भेजा जा सके.इससे जनता के बीच यह संदेश गया है कि कांग्रेस केवल बात नहीं करती बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ठोस कदम भी उठाती है."