ETV Bharat / state

हरियाणा में कांग्रेस की बैठक से नदारद रहे कई विधायक, राज्यसभा चुनाव में "सियासी खेला" की आशंका पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष ?

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस का दावा है कि उनके 37 विधायक उनके साथ हैं.

Haryana Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल हुई तेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 10, 2026 at 3:49 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 4:55 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में नया रोमांच पैदा कर दिया है. दो सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में अब मुकाबला तीन उम्मीदवारों के बीच हो गया है. सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि बीजेपी से जुड़े नेता सतीश नांदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है.

क्रॉस वोटिंग और सियासी खेला की आशंका: आम तौर पर दो सीटों के लिए दो प्रमुख दलों के उम्मीदवार होने पर परिणाम लगभग तय माने जाते हैं, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने पूरे चुनावी गणित को चर्चा का विषय बना दिया है. ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में क्रॉस वोटिंग और सियासी ‘खेला’ की आशंका को लेकर बहस तेज हो गई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

जीत के लिए 31 वोट का आंकड़ा जरूरी: राज्यसभा चुनाव के नियमों के अनुसार हरियाणा में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 31 विधायकों का समर्थन चाहिए. मौजूदा विधानसभा गणित को देखें तो बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, जबकि तीन निर्दलीय विधायक भी सरकार के समर्थन में माने जाते हैं. इस तरह बीजेपी खेमे के पास कुल 51 वोटों की ताकत है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि इनेलो के दो विधायक अलग हैं. आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आसानी से एक-एक सीट जीत सकती हैं. लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने से राजनीतिक समीकरणों पर सवाल उठने लगे हैं.

निर्दलीय उम्मीदवार से बढ़ी दिलचस्पी: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार को बीजेपी, निर्दलीय और इनेलो के विधायकों का पूरा समर्थन भी मिल जाए, तब भी उन्हें जीत के लिए कम से कम नौ अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी. यह समर्थन कहां से आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है. यही कारण है कि इस चुनाव को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई लोग मान रहे हैं कि यह चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गया है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है.

2016 और 2022 का इतिहास बना चिंता की वजह: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का इतिहास कांग्रेस के लिए पूरी तरह सुकून देने वाला नहीं रहा है. साल 2016 और 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस के खेमे में गुटबंदी और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं हुई थीं. इन दोनों चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी, जिससे कांग्रेस को राजनीतिक झटका लगा था. यही वजह है कि इस बार भी राजनीतिक पर्यवेक्षक पुराने घटनाक्रम को याद करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि कहीं फिर से वैसा ही सियासी खेल तो नहीं दोहराया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा- "हम मजबूत स्थिति में": मौजूदा स्थिति को लेकर ईटीवी भारत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से बातचीत की. कांग्रेस प्रदेश अध्य्क्ष ने कहा कि, "हमारी पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में है. कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के सभी विधायक उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं. बीजेपी ने एक आधिकारिक उम्मीदवार उतारा है और दूसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में है, लेकिन वह भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है. ऐसे में फैसला बीजेपी को करना है कि वे किसे राज्यसभा भेजना चाहते हैं."

"हमारे पास 37 विधायक, सभी करेंगे वोट": प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि, "कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और सभी विधायक पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. उनके अनुसार सभी विधायक मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं. कांग्रेस के 37 के 37 विधायक अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे और पार्टी का उम्मीदवार पूरे 37 वोटों के साथ जीत दर्ज करेगा."

दलित प्रतिनिधित्व का दिया संदेश: राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "कांग्रेस नेतृत्व ने इस चुनाव के जरिए एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है. राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर ऐसा निर्णय लिया है जिससे समाज के सबसे निचले तबके के व्यक्ति को संसद के उच्च सदन में भेजा जा सके.इससे जनता के बीच यह संदेश गया है कि कांग्रेस केवल बात नहीं करती बल्कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ठोस कदम भी उठाती है."

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "बीजेपी का एक उम्मीदवार आसानी से राज्यसभा जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने जानबूझकर एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारा है. इससे बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आता है. बीजेपी ने पैसे वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो पार्टी से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति है."

कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर सफाई: बीते दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों के शामिल नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे थे. इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "कुल 37 में से 31 या 32 विधायक बैठक में मौजूद थे. दो विधायक बीमार थे, जबकि कुछ अन्य विधायक निजी कारणों से बैठक में नहीं पहुंच पाए. किसी के बैठक में अनुपस्थित रहने को राजनीतिक असहमति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए."

"16 मार्च को सभी विधायक रहेंगे साथ": प्रदेश अध्यक्ष ने भरोसा जताते हुए कहा कि, "मतदान के दिन सभी 37 विधायक पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे. व्यक्तिगत कारणों से कोई बैठक में न आ पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पार्टी से नाराज है. मतदान के दिन सभी विधायक एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट डालेंगे."

विधायकों को बाहर भेजने की चर्चा पर प्रतिक्रिया: पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस अपने विधायकों को मतदान से पहले किसी अन्य राज्य में शिफ्ट कर सकती है ताकि क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म किया जा सके. इस सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "यह पूरी तरह अफवाह है. विधानसभा सत्र 18 मार्च तक चल रहा है और सभी विधायक चंडीगढ़ में ही मौजूद रहेंगे."

इनेलो के रुख पर भी नजर: जब उनसे पूछा गया कि क्या इनेलो के दो विधायक कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि, "इनेलो खुद कहती है कि वह बीजेपी की बी टीम नहीं बनना चाहती. इनेलो के नेता इस बारे में सही फैसला करेंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे."

"अतीत नहीं, वर्तमान देखिए": 2016 और 2022 के चुनावों की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि, "वे अतीत की बातों में विश्वास नहीं करते. वर्तमान और भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस समय कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं."

टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर प्रतिक्रिया: हाल ही में कांग्रेस की एक महिला नेता और उनके पति द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि बावल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को करोड़ों रुपये देने को कहा गया. इस आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्होंने यह खबर मीडिया से ही सुनी है.अगर कांग्रेस में पैसे का कल्चर होता तो पार्टी किसी पैसे वाले व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती, न कि साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को. मैं खुद 1996 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं. मैंने कभी भी पार्टी में पैसे के आधार पर निर्णय होते नहीं देखे."

जांच के बाद होगी कार्रवाई: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "अगर किसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है तो उसकी जांच होगी. यदि किसी पर आरोप सही साबित होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. हालांकि मुझे इस मामले में ज्यादा सच्चाई नजर नहीं आती. यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित भी हो सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप लगाने वाली नेता ने केरल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए यह संभव है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हों."

इस्तीफे के सवाल पर दिया जवाब: जब उनसे पूछा गया कि क्या आरोप लगाने वाली नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा कि, "मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई इस्तीफा नहीं मिला है.वह महिला कांग्रेस की पदाधिकारी थीं और संभव है कि उन्होंने संगठन को इस्तीफा भेजा हो. किसी भी व्यक्ति को पार्टी छोड़ने का अधिकार है. इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता."

ये भी पढ़ें:खबर का असर: फरीदाबाद में जानलेवा शॉर्टकट पाइपलाइन वाले रास्ते को प्रशासन ने किया बंद, लोग बोले- "जो हुआ, अच्छा हुआ"

Last Updated : March 10, 2026 at 4:55 PM IST

TAGGED:

HARYANA RAJYA SABHA ELECTION 2026
HARYANA RAJYA SABHA VOTING MARCH 16
CROSS VOTING HARYANA RAJYA SABHA
RAO NARENDRA SINGH
RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.