बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होगा चुनाव, इन सांसदों की वापसी की संभावना कम

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर अगले महीने चुनाव होगा. इसके लिए आज शेड्यूल जारी हो गया है. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar Rajya Sabha Election
बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 18, 2026 at 2:37 PM IST

4 Min Read
पटना: केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों की घोषणा कर दी है. इसके तहत बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शन होगा. इनमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कोटे की 2-2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक सीट शामिल है.

कब होंगे चुनाव?: चुनाव आयोग से जारी शेड्यूल के अनुसार 26 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है, जबकि 6 को स्क्रूटनी होगी. नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 मार्च है. वहीं 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे.

पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव: बिहार की जिन पांच सीटों पर चुनाव होना है, उनमें आरजेडी सांसद अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेम चंद गुप्ता, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह के अलावे आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं.

अमरेंद्र धारी सिंह: कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं. वह मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे. बिहार से आने वाले एडी सिंह भूमिहार जाति से आते हैं. इस बार उनका दोबारा चुना जाना मुश्किल है.

Bihar Rajya Sabha Election
एडी सिंह (ETV Bharat)

प्रेम चंद गुप्ता: व्यवसायी प्रेम चंद गुप्ता कई बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. 2020 में एडी सिंह के साथ ही वह आरजेडी कोटे से सांसद बने थे. उससे पहले भी झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं. वैश्य समुदाय से आने वाले प्रेमचंद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी माने जाते हैं. उनके लिए भी इस बार फिर से चुना जाना आसान नहीं होगा.

Bihar Rajya Sabha Election
प्रेम चंद गुप्ता (ETV Bharat)

रामनाथ ठाकुर: पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से सांसद हैं. 2020 में वे भी उच्च सदन के लिए चुने गए थे. नाई जाति से आने वाले रामनाथ का इस बार भी राज्यसभा जाना लगभग तय है. जेडीयू के पास पर्याप्त संख्या बल है.

Bihar Rajya Sabha Election
रामनाथ ठाकुर (ETV Bharat)

हरिवंश नारायण सिंह: राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश जेडीयू कोटे से लगातार दो बार से चुने जा रहे हैं. हालांकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तब भी उनकी नजदीकी पीएम मोदी और बीजेपी के साथ रही. ऐसे में देखना होगा कि क्या वह हैट्रिक लगा पाते हैं या जेडीयू उनकी जगह किसी नए चेहरे को उच्च सदन भेजती है. झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार के संपादक रह चुके हरिवंश नारायण सिंह राजपूत जाति से आते हैं.

Bihar Rajya Sabha Election
हरिवंश (ETV Bharat)

उपेंद्र कुशवाहा: आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है. वह 2024 में हुए उप-चुनाव में बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा के लिए चुने गए थे. हालांकि एनडीए के साथ होने के कारण इस बार भी वह उच्च सदन जा सकते हैं लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्योंकि आरएलएम के पास महज 4 विधायक है.

Bihar Rajya Sabha Election
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

बिहार में 5वीं सीट के लिए चुनाव संभव: बिहार विधानसभा में संख्या बल के अनुसार 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जाना तय, जबकि 5वीं सीट के लिए मतदान की नौबत आ सकती है. असल में राज्यसभा में एक सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी.

एनडीए के पास फिलहाल 202 विधायक है. इस हिसाब से 4 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत सुनिश्चित होने के बावजूद 38 विधायक बच जाएंगे. वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक का समर्थन मिल जाता है तो संयुक्त विपक्ष की ताकत 41 हो जाती है. ऐसी स्थिति में एक सीट सीट विपक्ष के पास जा सकती है लेकिन अगर एनडीए और विपक्ष अपना-अपना उम्मीदवार उतरता है तो मतदान होना तय है.

