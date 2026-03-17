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'तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार चुना..इसलिए वोट नहीं किया' कांग्रेस MLA की सफाई

कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद ने गलत उम्मीदवार चुन लिया, इसलिए वोट करना जरूरी नहीं समझा

Rajya Sabha Election 2026
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 11:36 AM IST

4 Min Read
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पटना: राज्यसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव ने गलत उम्मीदवार का चयन किया था? यह सवाल इसलिए है कि वोट नहीं करने वालों में महागठबंधन के चार विधायक हैं, जिनमें वाल्मिकीनगर MLA भी शामिल हैं. वाल्मिकीनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि महागठबंधन ने गलत उम्मीदवार का चयन किया था जिसका कोई जनाधार नहीं है.

'एक सीट का मौका था..' सुरेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि राज्यसभा चुनाव में एक सीट का मौका था. महागठबंधन के पास दीपक यादव जी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था? वह भी नहीं होते तो मुकेश सहनी जी को ही उम्मीदवार बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

'वोट नहीं देना ही बेहतर समझा': सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इन दोनों में से किसी एक को मौका नहीं देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के कारण मैं NDA का साथ दे नहीं सकता हूं. और राजद ने उम्मीदवार गलत चुन लिया तो मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा.

'बराबरी नहीं कर पाए तो बदनाम कर दिए..': अपने ऊपर लग रहे आरोप को लेकर कहा कि 'रही बात मुझपर आरोप लगाने की तो मुख्यमंत्री के सबसे चहेते सीट पर हमनें पूरे सरकारी तंत्र को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की. जनता के आशीर्वाद का कर्ज पूरे बिहार में सबसे तेज गति से विकास कार्यों के द्वारा चुकता कर रहा हूं. विरोधी जब बराबरी नहीं कर पाएगा तो बदनाम ही करेगा.

विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी जनता: सुरेंद्र कुशवाहा ने अपनी सफाई देते हुए जनता के प्रति विश्वास जताया कहा कि जनता दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरे इस त्याग और समर्पण की भावना को समझेगी, विरोधियों के झांसे में नहीं आएगी.

5 सीटों के वोटिंग: 16 मार्च को बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए. एनडीए के 5 उम्मीदवार में बीजेपी से नितिन नबीन, सीएम नीतीश कुमार, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से शिवेश राम थे. वहीं महागठबंधन की ओर से राजद के एडी सिंह उम्मीदवार थे.

मैदान में थे 6 उम्मीदवार: सभी 6 उम्मीदवारों के लिए विधानसभा में वोटिंग हुई. एनडीए के पास 202 विधायक और महागठबंधन के पास 35 विधायक थे. एक राज्यसभा जीतने के लिए उम्मीदवार को 41 वोटों की जरूरत थी. एनडीए 164 विधायकों से 4 सीट आसानी से जीत लेती, लेकिन 5वीं के लिए 38 ही विधायक थे, ऐसे में 3 विधायक कम पड़ रहे थे.

सही समय पर विधायक गायब: महागठबंधन के पास 35 विधायक थे. ऐसे में 41 विधायक पुराने के लिए तेजस्वी यादव ने AIMIM के 5 विधायक और बसपा के एक विधायक का समर्थन लिया. इसतरह कुल 41 वोटों से महागठबंधन एक सीट जीत जाता, लेकिन बीच वोटिंग में ही खेला हो गया. महागठबंधन के 4 विधायक वोट नहीं पहुंचे. इसमें आरजेडी के फैसल रहमान, कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास हैं.

राजद के उम्मीदवार हारे: इस तरह दोनों गठबंधन मिलाकर कुल 239 विधायकों ने ही मतदान किया. ऐसे में प्रत्येक विधायकों को जीतने के लिए 40 वोट की जरूरत थी. नीतीश कुमार को 44 नितिन नवीन को 44, रामनाथ ठाकुर को 42, उपेंद्र कुशवाहा को 42, शिवेश राम को 30 और अमरेंद्र धारी सिंह को 37 वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर शिवेश राम की जीत हो गई. नीतीश कुमार और नितिन नवीन के हिस्से के चार-चार वोट, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर के दो दो वोट शिवेश राम को मिल गया. राजद के एडी सिंह हार गए.

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