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एएमयू में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, तकनीक से हो रहा सामाजिक परिवर्तन, विकसित भारत के निर्माण में निभा रही अहम भूमिका

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहाकि, तकनीक से हो रहा सामाजिक परिवर्तन, विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही.

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एएमयू में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, तकनीक से हो रहा सामाजिक परिवर्तन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:18 AM IST

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अलीगढ़ : राज्यसभा के उपसभापति, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हरिवंश ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में आयोजित सर सैयद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि मानव इतिहास में सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक बदलाव और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित एवं संसाधन-विहीन लोगों के सशक्तिकरण के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रहा है.

प्रशासनिक ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में 'सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिकाः भारतीय परिप्रेक्ष्य: विषय पर आयोजित व्याख्यान में हरिवंश ने कहा कि देश की विशाल और विविध आबादी तथा बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार तकनीक के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है.

उन्होंने एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को याद करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके मिशन को अनेक चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

हरिवंश ने कहा कि सर सैयद ने सामाजिक और शैक्षिक सुधार के जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी कारण उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है.

अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी सहित विभिन्न समाज सुधारकों और विचारकों के योगदान का उल्लेख करते हुए सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका का भी विश्लेषण किया.

उन्होंने विद्वानों और दार्शनिकों डेनियल बेल तथा फ्रांसिस फुकुयामा के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समेत आधुनिक तकनीकें दुनिया में व्यापक बदलाव ला रही हैं और इनके सकारात्मक उपयोग से देशों के वर्तमान और भविष्य को नई दिशा दी जा सकती है.

हरिवंश ने केंद्र सरकार की विभिन्न तकनीकी पहलों का उल्लेख करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), यूपीआई, पीएम-किसान योजना, एग्री-ड्रोन तकनीक और आपदा चेतावनी प्रणालियों को जनसशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम बताया.

उन्होंने कहा कि तकनीक को समावेशी बनाकर सरकार ने आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है. उन्होंने दावा किया कि विद्युत उत्पादन में वृद्धि और तकनीकी नवाचारों ने भारत को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए हरिवंश ने कहा कि बहुत कम लोगों को विश्वास था कि भारत अपना स्वयं का टीका विकसित कर सकेगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि हासिल की और अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई.

उन्होंने चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तकनीकी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.

उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई समिट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सीमित वर्ग तक नहीं बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है.

उन्होंने आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक नवाचारों को अपनाकर ही देश मजबूत और समृद्ध बन सकता है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि तकनीक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक-आर्थिक विकास सहित जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के साथ गलत सूचना, ऑनलाइन उत्पीड़न और सामाजिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनसे सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है.

सर सैयद अकादमी के निदेशक प्रो. शाफे किदवई ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि सर सैयद स्मृति व्याख्यान का आयोजन वर्ष 1968 से किया जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान हरिवंश को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया तथा सर सैयद अहमद खान पर आधारित दो पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया.

समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक, अधिकारी और छात्र उपस्थित रहे. व्याख्यान के बाद हरिवंश ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण किया तथा सर सैयद हाउस का भी भ्रमण किया.

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