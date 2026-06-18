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एएमयू में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, तकनीक से हो रहा सामाजिक परिवर्तन, विकसित भारत के निर्माण में निभा रही अहम भूमिका

एएमयू में बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, तकनीक से हो रहा सामाजिक परिवर्तन. ( ETV Bharat )

अलीगढ़ : राज्यसभा के उपसभापति, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हरिवंश ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में आयोजित सर सैयद स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि मानव इतिहास में सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक बदलाव और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित एवं संसाधन-विहीन लोगों के सशक्तिकरण के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग कर रहा है. प्रशासनिक ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में 'सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिकाः भारतीय परिप्रेक्ष्य: विषय पर आयोजित व्याख्यान में हरिवंश ने कहा कि देश की विशाल और विविध आबादी तथा बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार तकनीक के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है. उन्होंने एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को याद करते हुए कहा कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके मिशन को अनेक चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. हरिवंश ने कहा कि सर सैयद ने सामाजिक और शैक्षिक सुधार के जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी कारण उन्हें आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है. अपने संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी सहित विभिन्न समाज सुधारकों और विचारकों के योगदान का उल्लेख करते हुए सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका का भी विश्लेषण किया. उन्होंने विद्वानों और दार्शनिकों डेनियल बेल तथा फ्रांसिस फुकुयामा के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समेत आधुनिक तकनीकें दुनिया में व्यापक बदलाव ला रही हैं और इनके सकारात्मक उपयोग से देशों के वर्तमान और भविष्य को नई दिशा दी जा सकती है. हरिवंश ने केंद्र सरकार की विभिन्न तकनीकी पहलों का उल्लेख करते हुए डिजिटल इंडिया मिशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), यूपीआई, पीएम-किसान योजना, एग्री-ड्रोन तकनीक और आपदा चेतावनी प्रणालियों को जनसशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम बताया.