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राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व रहा मौजूद

रामगढ़: देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा ने मंगलवार देर शाम पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की. इस दौरान झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

रामगढ़ जिले के राजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचने पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद सभी नेताओं ने मां छिन्नमस्तिका की पूजा की और राज्य की खुशहाली, शांति, विकास और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की.

मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे प्रणव झा (Etv Bharat)

पूजा-अर्चना के बाद राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा ने कहा कि मां छिन्नमस्तिका की पावन भूमि पर आकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और जनसेवा के लिए नई प्रेरणा मिली है. कांग्रेस पार्टी जनता के विश्वास और समर्थन के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक सौहार्द और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया.