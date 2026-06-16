बीजेपी का भरोसा- परिमल नाथवानी पहुंचेंगे राज्यसभा, एनडीए के पास 24 MLA, कैसे मिलेगा 28 विधायकों का समर्थन
राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन मिला है, जिसके बाद राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया.
Published : June 16, 2026 at 11:23 AM IST
हजारीबाग: झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन मिला है. एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं. जबकि परिमल नाथवानी को 28 विधायकों का समर्थन चाहिए. फिर भी भाजपा को पूरा विश्वास है कि परिमल नाथवानी को समर्थन मिलेगा.
झारखंड राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है. परिमल नाथवानी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया है. पार्टी को पूरा भरोसा है कि विधायकों का उन्हें समर्थन मिलेगा. झारखंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में तीसरी बार दिल्ली जाएंगे. एनडीए के पास 24 विधायक है. जिसमें भाजपा से 21, आजसू 1, जनता दल (यूनाइटेड) 1, लोक जनशक्ति पार्टी 1 शामिल हैं.
हजारीबाग पहुंचे भाजपा के मुख्य सचेतक सह हटिया विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार हैं. उन्हें भाजपा ने समर्थन दिया है. वे दो बार झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. झारखंड के विधायक और सांसद अच्छी तरह से पहचानते हैं. उन्होंने कई योजना झारखंड को दी है.
उन्होंने कहा कि हटिया स्थित मैनेजमेंट कॉलेज को उन्होंने 18 करोड़ रुपया अपने फंड से दिया था. कई विधायक उन्हें अपना समर्थन देंगे और वह झारखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करेंगे. वहीं, इस सवाल पर कि क्या इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बनेगी, उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब कांग्रेस के विधायक देंगे. क्योंकि उनके पास महज 16 विधायक हैं. जबकि जादुई आंकड़ा 28 का है. चार से अधिक विधायकों का समर्थन परिमल नाथवानी को मिलेगा.
बता दें कि झारखंड विधानसभा में ‘INDIA’ गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो विधायक शामिल हैं. राज्य की एक राज्यसभा सीट जेएमएम के सह-संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी. दूसरी सीट बीजेपी सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को पूरा होने के कारण खाली होगी. कांग्रेस से प्रणव झा का राह आसान नहीं है. वहीं, जेएमएम से बैजनाथ राम मैदान में हैं. बैजनाथ राम का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है. दो सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है.
ये भी पढ़ें: NDA विधायक दल की बैठकः सदस्यों ने कहा- परिमल नथवानी की जीत निश्चित ही नहीं बल्कि पूरी तरह सुनिश्चित
राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सीएम से की मुलाकात
महागठबंधन के संपर्क में हैं भाजपा के तीन विधायक, राज्यसभा चुनाव से पहले बंधु तिर्की का बड़ा दावा